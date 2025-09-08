유니스, 日 크리에이터 허니웍스와 컬래버…러블리 출사표

그룹 유니스(UNIS)의 신곡 콘셉트 포토가 모두 베일을 벗었다.

유니스는 지난 4일부터 7일 정오까지 첫 번째 일본 디지털 싱글 '모시모시♡(もしもし♡)'의 개인 콘셉트 포토를 선보였다.

이번 개인 콘셉트 포토의 주인공은 진현주, 나나, 젤리당카, 오윤아다. 사진 속 멤버들은 전화기를 들거나, 깜찍함이 돋보이는 포즈로 특유의 밝은 에너지를 전한다. 개성있는 스타일링과 소품을 활용해 발랄하고 개성 넘치는 매력을 배가시킨 모습이다.

귀 옆에 손을 갖다 대는 포즈로 하트를 연상시킨다. 이는 '모시모시♡'의 안무에서 차용한 것으로, 음악과 비주얼 콘셉트를 유기적으로 연결해 표현했다.

'모시모시♡'는 사랑에 빠진 설레는 마음을 귀엽게 표현한 곡. '마음의 소리를 전하고 싶다'는 메시지가 담겨있다. 이들은 이번 디지털 싱글을 통해 전 세계 챌린지 열풍을 일으킨 일본 대표 크리에이터 유닛 허니웍스(HoneyWorks)와 첫 컬래버레이션을 선보인다. 유니스 특유의 매력과 허니웍스의 감각적인 프로듀싱이 만나 어떤 케미스트리를 만들어 낼지 또한 관심사다.

한편, 첫 번째 일본 디지털 싱글 '모시모시♡'는 오는 12일 자정 공개되며 15일 자정에는 영어 버전 음원도 발매된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

