돌싱남→돌싱녀 ‘새벽 호출’에 혼돈의 카오스…“더 못 보겠다”

돌싱글즈7 스틸컷. MBN 제공

새벽 5시에 돌싱녀를 호출한 돌싱남의 기습 대시로 인해 ‘돌싱글즈7’(MBN) 스튜디오가 대혼돈에 빠진다.

7일 오후 방송되는 돌싱글즈7 8회에서는 돌싱녀들의 결혼 유지 기간 및 자녀 유무에 대한 정보 공개 후 깊은 고민의 밤을 보내는 돌싱남녀 10인의 모습과 최종 선택 하루 전 마지막 1대 1 데이트에 돌입하는 현장이 펼쳐진다.

특히 이날 한 돌싱남의 새벽 대시에 모두가 놀란다. 해당 돌싱남은 새벽 5시를 넘긴 시각 한 돌싱녀의 방을 찾아가 “혹시 5분만”이라며 대화 신청을 한다.

예상치 못한 두 사람의 조합에 5MC 이혜영, 유세윤, 이지혜, 은지원, 이다은은 당황스러워하고, 급기야 이혜영과 이지혜는 “대박이다”, “이게 맞아?”라며 입을 다물지 못한다.

은지원은 “그냥 고민 상담 하는 거 아냐?”라며 애써 침착한 태도를 보이는데, 잠시 후 이 돌싱남의 고백과 대시가 이어지자 그는 “내가 다 심란한데? 더 못 볼 것 같다”며 두통을 호소한다.

해당 돌싱남은 해가 뜰 때까지 자신의 마음을 어필하고, 이에 이지혜는 “그동안 내가 좋게 봤는데, 행보가 좀 그렇네”라며 대리 배신감을 토로한다.

반면 유세윤은 “최종 선택을 하루 앞둔 상황에서 강수를 두긴 하네”라고 돌싱남의 입장에 빙의한다. 새벽 플러팅이 끝나자 이혜영은 “이 영화가 어떻게 끝날지 궁금하다”며 역대급 몰입감을 드러낸다.

새벽 5시에 급속 전개된 이 돌싱남의 초강수 플러팅이 돌싱녀에게 통했을지 초미의 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]