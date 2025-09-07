‘화려한 날들’ 정일우, 예상치 못한 동생 재회 ‘긴장감 UP’

잠적했던 정일우가 다시 돌아온 사실을 손상연에게 들키며 그의 계획이 꼬일 위기에 놓인다.

오는 7일(일) 저녁 8시 방송 예정인 KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’(연출 김형석 / 극본 소현경 / 제작 스튜디오 커밍순, 스튜디오 봄, 몬스터유니온) 10회에서는 생활비를 벌기 위해 일용직 근무까지 하던 이지혁(정일우 분)이 본격적으로 지은오(정인선 분)와 협업을 시작하지만, 이내 곧 동생 이지완(손상연 분)에게 돌아온 사실을 들키며 앞으로의 전개에 궁금증을 더한다.

앞서 가족 몰래 제자리로 돌아온 지혁은 카페 창고에서 사업 준비를 시작했고, 첫 의뢰를 받은 후 은오에게 협업을 제안했다. 은오는 지혁의 제안을 매몰차게 거절했지만, 그는 포기하지 않고 업무에 몰두했다. 은오는 동생 강오가 일으킨 사고를 수습하기 위해 지혁과 어쩔 수 없이 협업을 시작했고 두 사람의 관계는 새로운 전환점을 맞이했다.

공개된 스틸에는 지혁과 동생 지완이 마주하는 장면이 포착됐다. 지완은 잠적 후 소식이 끊겼던 지혁을 우연히 보고 놀라움을 감추지 못하고, 당황한 기색이 역력한 지혁 역시 예상치 못한 상황에 어쩔 줄 몰라 한다.

이어 체념한 듯한 지혁과 혼란스러워하는 지완의 표정이 교차하며 두 사람 사이 긴장감은 최고조에 달한다. 짧은 순간에도 놀라움과 당혹감이 뒤섞인 표정은 시청자들의 궁금증을 자아내며, 이들이 어떤 계기로 마주하게 되었는지 관심을 모은다.

특히 무심한 듯 보이는 지혁과 그를 애처롭게 바라보는 지완의 모습은 두 사람 사이 갈등과 복잡한 감정을 더욱 증폭시킨다. 지완을 만난 지혁이 과연 집으로 돌아갈 것인지, 이번 만남이 앞으로 이가(家)네 가족에게 어떤 영향을 미칠지, 다음 방송에 대한 기대감과 궁금증이 더욱 커진다.

