세계 1위 사발렌카, US오픈 여자 단식 2연패... 타이틀 방어는 11년 만

세계랭킹 1위다운 면모다.

여자 단식 세계랭킹 1위 아리나 사발렌카(벨라루스)가 US오픈 테니스 대회에서 2연패를 달성했다. 7일 미국 뉴욕의 빌리진킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 대회(총상금 9000만달러·약 1250억원) 여자 단식 결승에서 9위의 어맨다 아니시모바(미국)를 2-0(6-3 7-6<7-3>)으로 제압했다.

통산 4번째 메이저 대회 우승이다. 동시에 메이저 대회 단식 본선 100승도 달성했다. 2014년 세리나 윌리엄스(은퇴·미국) 이후 11년 만에 US오픈 여자 단식 타이틀 방어에 성공했다. 올해 윔블전에서 준우승을 했던 아니시모바는 최근 메이저 2개 대회 연속 준우승이라는 아쉬움을 남겼다.

각종 지표에서 사발렌카가 앞섰다. 특히 실책은 15개로 29개를 기록한 아니시모바보다 절반 가까이 낮았다. 더블 폴트(2연속 서브 실수)는 2개로 아니시모바(7개)보다 크게 적었다.

사발렌카는 우승 뒤 “우승하기 위해 많은 것을 극복해야 했다”며 “이 타이틀을 방어하고 코트에서 훌륭한 테니스를 펼칠 수 있다는 게 정말 큰 의미가 있다. 이번 결승전에서처럼 감정을 잘 다스리고 싸울 수 있다는 것도 정말 큰 의미가 있다. 저 자신이 정말 자랑스럽다”고 기뻐했다.

아니시모바는 사발렌카를 치켜 세웠다. 그는 “사발렌카는 처음부터 훌륭한 테니스를 펼쳤다”라며 “그는 세계 랭킹 1위다. 오늘 보여준 것처럼 놀라운 테니스 실력을 갖추고 있다”고 강조했다.

