‘폭군의 셰프’ 임윤아·이채민, 저잣거리 데이트 포착…설렘 본격화

배우 임윤아와 이채민이 규수와 꽃도령으로 변신해 설렘 가득한 첫 데이트를 떠난다.

7일 방송되는 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’ 6회에서는 대령숙수 연지영(임윤아 분)과 폭군 왕 이헌(이채민 분)의 저잣거리 데이트가 펼쳐지며, 본격적인 로맨스의 시작을 예고한다.

앞서 이헌은 술에 취한 채 연지영에게 기습 입맞춤을 했고, 이후 두 사람 사이에는 이전과는 다른 미묘한 분위기가 흐르기 시작했다. 평소 티격태격 앙숙처럼 다투던 두 사람은 점차 서로를 의식하며 조금씩 가까워지고 있다.

특히 이헌은 입맞춤 사건을 기억하지 못해 당황한 데 이어, 연지영의 잃어버린 가방까지 찾아주는 등 마음을 표현하려는 모습을 보이며 연심을 드러내고 있다. 단순한 호기심을 넘어, 연지영을 향한 그의 감정은 점점 깊어지고 있는 상황이다.

공개된 스틸컷에서는 숙수복과 곤룡포를 벗고 궐 밖 나들이에 나선 두 사람의 모습이 담겼다. 곱게 차려입은 연지영은 귀녀라는 별명이 무색할 만큼 아리따운 규수 자태를 뽐내고, 이헌 역시 날카로운 왕의 이미지 대신 부드러운 미소와 그윽한 눈빛으로 훈훈한 꽃도령으로 변신했다.

두 사람은 꽃을 나눠 들거나 길바닥에 앉아 장난을 주고받는 등, 보는 이들마저 미소 짓게 하는 달달한 케미를 선보일 예정이다. 이들의 본격적인 로맨스가 어떤 전개를 맞이할지 기대감이 커지고 있다.

한편, 두 사람의 첫 데이트 현장은 7일 밤 9시 10분 방송되는 tvN ‘폭군의 셰프’ 6회에서 공개된다.

