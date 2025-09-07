‘NC 우승’ KBO 키즈클럽 미래야구의 날 구단 대항 티볼대회 성료

사진=KBO 제공

‘어린이들에게 꿈과 희망을!’

한국야구위원회(KBO)와 프로야구 10개 구단이 한 시즌 동안 어린이회원들에게 보다 많은 혜택을 제공하고 야구에 대한 긍정적인 경험 확대를 위한 목적으로 지난해부터 진행한 ‘2025 키즈클럽 미래야구의 날 구단 대항 티볼대회’가 충청북도 보은군 KBO 야구센터에서 지난 6일 성료됐다.

이번 티볼 대회에는 구단 별로 20명씩 총 200명의 어린이회원이 참가했다. 더불어 ▲KIA 김종모 ▲삼성 권혁 ▲LG 김용수 ▲두산 허준혁 ▲KT 신명철 ▲SSG 윤길현 ▲롯데 김대륙 ▲한화 장종훈 ▲NC 최금강 ▲키움 이병규 등 10명의 은퇴선수들이 각 팀의 감독이 되어 어린이회원들과 함께 뛰며 추억을 만들었다.

10개 팀이 토너먼트 방식으로 대결을 펼쳤다. 그 결과 NC가 우승팀에 올랐으며, 롯데가 준우승, 삼성과 키움이 공동 3위를 기록했다.

홈런왕 선발대회에서는 NC의 최은성 어린이와 한화의 고은우 어린이가 각각 남녀 우승자가 됐다. 수상팀에게는 KBO 야구카드와 문화상품권을 부상으로 증정했으며, 모든 참가자들에게는 OGK 어린이용 선글라스와 KBO 바쿠백을 기념 선물로 전달했다.

지난해에 이어 2회 대회 연속으로 참가한 롯데 출신 김대륙 코치는 “야구를 통해 아이들이 즐거움을 느끼고, 또 저변이 확대되는 기회가 더 많아졌으면 해서 기쁜 마음으로 참가하고 있다”며 “작년에는 3등, 올해는 2등을 했는데 성적이 오른 것보다 아이들이 행복해하는 모습을 보는 것이 가장 보람차다”고 소감을 밝혔다.

홈런왕 선발대회에서 우승을 차지한 NC 최은성 어린이는 “팀도 우승을 하고 홈런왕도 차지하여 정말 기뻤다”며 “내년에는 중학생이 돼 티볼 캠프에 더는 참가할 수 없어 너무 아쉽지만, 마지막에 이렇게 좋은 대회에서 상을 받게 되어 더욱 뜻깊다”고 말했다.

KBO 관계자는 “이번 행사를 끝으로 ‘2025 KBO 키즈클럽 미래야구의 날’의 모든 일정이 마무리됐다”면서 “KBO는 앞으로도 어린이 팬들을 위한 다양한 이벤트를 진행해 야구 저변 확대에 힘쓸 예정”이라고 목소리를 높였다.

