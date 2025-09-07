박봄, 활동 중단 후 첫 근황…짙은 메이크업으로 시선 집중

가수 박봄이 활동 중단 한 달 만에 근황을 전했다. 사진 = 박봄 SNS 계정

가수 박봄이 활동 중단 한 달 만에 근황을 전했다.

박봄은 7일 자신의 SNS에 “Bom park in Black”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박봄은 카메라를 응시하며 큰 눈망울과 짙은 메이크업으로 강렬한 존재감을 드러냈다.

특히 진한 아이 메이크업과 레드 톤의 오버립, 눈 밑 애교살을 강조한 스타일링이 시선을 사로잡았다. 여기에 핑크 톤 블러셔를 더해 박봄 특유의 러블리하면서도 개성 있는 분위기를 완성했다.

한편, 박봄은 건강 문제로 최근 활동을 중단한 상태다. 지난달 6일 소속사 디네이션은 “박봄이 2NE1 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다”며 “박봄이 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받아 논의 끝에 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다”고 밝혔다.

이에 따라 2NE1은 씨엘, 산다라박, 공민지 등 3인 체제로 활동을 이어가고 있다.

