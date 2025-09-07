김지훈 “첫 할리우드작 ‘버터플라이’ 자극제 돼…스펙 넓힐 것”

버터플라이 스틸컷. tvN 제공

배우 김지훈이 첫 할리우드 진출작인 ‘버터플라이’를 마무리했다. 막강한 존재감을 발산하며 또 하나의 인생 캐릭터를 탄생시켰다.

김지훈은 지난 5∼6일 tvN에서 방송된 아마존 프라임 비디오 시리즈 버터플라이에서 냉혈하고 섹시한 킬러 건(Gun)으로 열연을 펼치며 완벽한 유종의 미를 거뒀다.

그가 맡은 건은 극 중 정보 조직 캐디스와 손을 잡고 데이비드 정(대니얼 대 킴 분)을 쫓는 냉혹한 추격자로, 등장과 동시에 시선을 압도했다. 차량을 몰아 질주하던 그는 건축 용품점 앞에 도착해 시그니처 칼을 돌리며 등장, 단숨에 극의 분위기를 장악하며 긴장감을 극대화했다. 김지훈은 제스처 하나만으로도 눈을 뗄 수 없는 장면들을 만들어냈다.

5회에서 건은 데이비드의 딸 레베카(레이나 하디스티 분)를 기습 공격해 납치하는 충격적인 전개를 주도하며 서스펜스를 끌어올렸다. 이어 최종회에서는 주노(파이퍼 페라보 분)와 함께 데이비드를 제거하기 위해 팽팽한 긴장감을 형성하는 한편, 레베카에게는 저음의 목소리와 미소를 건네며 반전 매력을 발산했다.

특히 김지훈은 데이비드와의 최후 결투 장면에서 액션의 정점을 선보였다. 건은 마지막까지 흔들림 없는 냉철한 태도로 데이비드를 몰아붙였고, 칼을 손질하며 결전을 준비하는 모습은 빌런 캐릭터의 절정을 보여주기에 충분했다. 결국 데이비드의 함정에 빠진 건은 목숨을 건 최후의 대결 끝에 처절한 최후를 맞이하며 강렬한 임팩트를 남겼다.

종영을 맞은 김지훈은 “버터플라이를 통해 처음 도전한 할리우드 작품을 잘 마무리할 수 있어 뜻깊다. 한국에서 촬영된 아마존 오리지널 시리즈라는 특별한 프로젝트에 함께할 수 있었다는 것만으로도 큰 의미가 있었고, 글로벌 제작진과의 협업을 통해 많은 것을 배우고 자극을 받을 수 있었다”라며 진심 어린 소감을 전했다.

이어 “대니얼 대 킴 배우를 비롯한 동료들과의 작업은 잊을 수 없는 경험이었고, 강렬한 액션과 캐릭터의 디테일을 완성해 나가는 과정은 배우로서도 큰 도전이자 성취였다. 건이라는 인물을 통해 새로운 모습을 보여드릴 수 있었던 시간에 감사드리며, 앞으로도 다양한 작품 속에서 더 넓은 연기로 보답하겠다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

