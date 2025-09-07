故 대도서관, 생전 심장 통증 호소…정확한 사인 규명 위해 부검 예정

유튜버 고(故) 대도서관. 사진 = 유튜브 ‘대도서관 TV’

유튜버 대도서관(본명 나동현·향년 46세)이 갑작스럽게 세상을 떠났다. 경찰은 고인이 생전 심장 관련 통증을 호소했다는 진술 등을 바탕으로 지병 가능성을 포함해 사인을 조사 중이다.

서울 광진경찰서에 따르면 대도서관은 지난 6일 오전 8시 40분께 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 약속 시간에 나타나지 않고, 연락도 받지 않는다는 대도서관 지인의 신고를 받고 출동, 이후 자택에서 숨진 대도서관을 발견했다. 현장에서는 유서나 특별한 혐의점은 발견되지 않았다.

대도서관의 사망 소식 후 온라인 커뮤니티 등을 통해서 최근 고인이 생전 심장 관련 통증을 호소했다는 증언이 이어졌다. 이에 현재 경찰은 지병으로 인한 사망 가능성도 조사 중이며, 부검 등을 통해 정확한 사망 원인을 확인할 방침이다.

대도서관은 사망하기 이틀 전인 지난 4일 서울패션위크 패션쇼에 참석하고, 같은 날 라이브 방송도 진행하는 등 평소와 다름없이 소통을 이어왔기에 그의 갑작스러운 사망 소식은 많은 팬들에게 충격을 안겼다.

한편, 대도서관의 빈소는 서울 광진구 화양동 건국대학교병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 9일 오전 8시에 엄수될 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

