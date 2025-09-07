제로베이스원 성한빈, 방지턱에 女신음소리?…뜬금 발언 눈살[SW이슈]

그룹 제로베이스원의 성한빈, 석매튜가 6일 공개된 유튜브 채널 '꼰대희'에 출연했다. 해당 영상 일부 캡처

그룹 제로베이스원 성한빈의 예능 무리수가 부메랑이 되어 돌아왔다. “분량 욕심이 과했다”고 사과했지만 대중의 반응은 차갑다.

지난 1일 컴백한 제로베이스원은 각종 유튜브 콘텐츠를 통해 홍보 활동에 나서고 있다. 장하오는 넷플릭스 ‘장도바리바리’에 성한빈, 김지웅, 박건욱은 KBS ‘고소영의 펍스토랑’ 첫 회 손님으로 출연했다. 논란이 된 건 석매튜와 함께 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 성한빈의 발언이다.

콘셉트에 맞춰 화기애애한 대화를 이어나가던 도중 석매튜는 “드라이브를 하면서 방지턱을 지날 때마다 한빈이 형이 신기한 소리를 낸다”고 말했다. 의아해하는 성한빈의 리액션에 “모르는 척 한다”며 핀잔을 줬고, 성한빈이 관련해 발언을 이어갔다.

성한빈은 “방지턱을 세게 넘으면 엉덩이가 아프지 않나. 그럴 때 우리 끼리 쓰는 밈이 있다. 애들 웃기려고 가다가 방지턱을 조금 세게 넘으면 ‘으읏’(소리를 낸다)”고 상황을 재연했다. “한 번만 더 해보라. 제대로 한 번, 원조로 한 번 들어보자”라는 김대희의 재촉에 다시 한 번 신음소리를 냈고, 이내 “나는 다 내려놨다”며 허탈한 표정을 지으면서 석매튜를 향해 “이걸 여기서(말한다)”고 손가락질 했다.

영상이 공개되고 해당 발언에 대한 설왕설래가 오가자 성한빈은 팬 소통 플랫폼을 통해 “꼰대희에서 내가 너무 무리했다. 전혀 다른 의도가 없었고, 예능 분량 욕심이 너무 과했다. 혹시나 불쾌한 제로즈(팬덤명)가 있었다면 진심으로 사과한다. 미안하다”고 고개숙이며 “말주변을 늘려보자 성한빈”이라고 스스로를 다그쳤다. 하지만 온라인 커뮤니티에서 메시지가 공개된 이후 해당 발언을 단순 ‘말주변’이라고 표현했다는 점도 뭇매를 맞고 있다 .

성한빈은 9인조 보이그룹 제로베이스원의 리더로 팀을 이끌고 있다. ‘월드 오브 스우파’의 진행을 맡았으며, 2023년부터 이달 초까지 엠넷 ‘엠카운트다운’의 MC로 활동했다.

엠넷 서바이벌 오디션인 ‘보이즈 플래닛’ 시즌1에서 데뷔조로 활동을 시작한 제로베이스원은 2년 6개월 계약으로 맺어진 프로젝트 그룹이다. 공식적인 활동 종료는 내년 1월이다. 지난 1일에는 데휘 후 첫 정규앨범인 ‘네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)’를 발표했다. 해당 앨범은 발매 당일에만 110만 장 이상의 판매량을 기록하며 팀의 6연속 밀리언셀러를 만들었다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

