임윤아, 눈 뗄 수 없는 맛깔스런 연기…‘폭군의 셰프’로 로코퀸 우뚝

임윤아가 장면 하나하나 눈을 뗄 수 없게 만들고 있다.

임윤아는 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’에서 최고의 순간 과거로 타임슬립한 프렌치 셰프 ‘연지영’ 역을 맡아 극을 이끌고 있다.

특히 지난 5화에서 연지영은 식사를 거르는 이헌(이채민 분)을 걱정하기 시작한 것에 이어, 정성껏 준비한 치킨 수프를 맛있게 먹자 안도와 함께 뿌듯함을 느끼면서 스스로도 낯선 감정에 의아해하는 모습으로 시선을 모았다.

또한 강목주(강한나 분)와 각자 준비한 수라를 두고 불꽃 튀는 신경전을 벌인 연지영은 별식으로 선보인 눈꽃 슈니첼로 이헌은 물론 제산 대군(최귀화 분)의 입맛까지 사로잡으며 강목주에게 통쾌한 한 방을 날려 보는 이들에게 짜릿함을 선사했다.

방송 말미에는 이헌이 데려간 장원서에서 그토록 찾아 헤매던 가방을 손에 쥐며 감격의 눈물을 터뜨렸고, 이어 발을 헛디뎌 휘청이는 이헌을 붙잡다 함께 넘어져 얼굴을 가까이 마주하는 엔딩으로 묘한 긴장과 설렘을 자아냈다.

이 과정에서 임윤아는 극 중 이헌을 향해 조금씩 달라지는 연지영의 마음을 섬세하게 담아내 시청자들이 캐릭터에 깊이 이입하도록 했으며, 가방을 찾자 어린아이처럼 기뻐하는 솔직한 감정을 사랑스럽게 표현하고, 이헌과 마주하는 순간에서는 밀도 높은 연기로 달달한 분위기를 극대화하면서 장면을 더욱 맛깔스럽게 탄생시켰다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

