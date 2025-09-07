대도서관 사망 소식에 윰댕 향한 무분별한 악플…조문과 비난 엇갈려

유튜버 대도서관, 윰댕. 사진 = 대도서관 유튜브

구독자 144만 명을 보유한 인기 유튜버 대도서관(본명 나동현·향년 46세)의 사망 소식이 전해지면서, 전처인 유튜버 윰댕(본명 이채원·40)을 향한 반응이 엇갈리고 있다.

6일 대도서관의 사망이 알려지자 윰댕의 SNS에는 조의를 표하는 위로의 메시지와 함께 일부 악성 댓글도 함께 올라왔다. 일부 누리꾼들은 “너무 힘들어하지 않았으면”, “마음 잘 추스르길 바란다”, “많이 놀랐을 것 같다” 등 위로의 말을 전했다.

반면 일부 누리꾼들은 “이혼녀랑 결혼하면 어떻게 되는지 잘 보셨죠?”, “대도서관 재산이 피붙이도 아닌 양자 밑으로 흘러가지만 않으면 좋겠다”, “너 때문이다” 등 부적절한 비난성 댓글을 남기기도 했다. 이에 윰댕은 일부 게시물을 삭제하거나 댓글 창을 비활성화한 상태다.

대도서관과 윰댕은 2015년 결혼했으나, 2023년 결혼 8년 만에 합의 이혼했다. 당시 두 사람은 라이브 방송을 통해 “안 좋은 일로 헤어지는 건 아니다”라며 “살다 보니 서로 더 일에 집중하고 싶기도 하고 친구로 지내는 게 훨씬 더 좋지 않겠냐고 해서 이혼하게 됐다”고 밝힌 바 있다.

대도서관의 빈소는 서울 광진구 건국대학교병원 장례식장 205호실에 마련됐으며, 상주로는 윰댕이 이름을 올렸다.

한편, 대도서관은 지난 6일 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 지인은 그가 약속 시간에 나타나지 않고 연락이 닿지 않자 경찰에 신고했고, 현장에 출동한 경찰이 그를 발견했다. 범죄 혐의점이나 유서는 발견되지 않았다. 경찰 관계자는 “나 씨가 지병으로 숨진 것으로 추정된다”며 “부검을 통해 정확한 사망 원인을 확인할 방침”이라고 밝혔다. 최근 그는 심장 통증을 호소한 바 있어 사인은 지병으로 무게가 실리고 있다.

대도서관은 지난 4일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S 서울패션위크 패션쇼에 참석하는 등 활발하게 활동을 이어오고 있었다.

