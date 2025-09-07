안현기, 세계우슈선수권 금빛 물들였다… 변시우 ‘한 대회 멀티메달’ 쾌거

사진=대한우슈협회 제공

우슈 국가대표 안현기(충북개발공사)가 제17회 세계우슈선수권대회 남자 태극권 종목에서 금메달을 획득하며 세계 정상에 올랐다. 또한 여자 남권 종목에서 금메달을 거둔 변시우(우슈태을문태극무예단)는 남권 종목에 출전, 동메달까지 따내며 ‘한 대회 두 메달’ 쾌거를 일궜다.

안현기는 지난 6일(한국 시간) 브라질 브라질리아에서 열린 남자 투로 태극권 경기에서 9.730점을 기록, 탁얀 후이 사무에이(홍콩·9.720점), 타이 위쉬안(싱가포르·9.716점)을 제치고 1위를 차지했다. 세계적인 선수들이 참가한 가운데 펼쳐진 치열한 경쟁에서 안현기는 완벽한 클린 연기를 보여주며 심판단의 호평을 이끌어냈다는 평가다.

오랫동안 다져온 탄탄한 기본기와 안정된 경기 운영 능력을 바탕으로 높은 완성도의 연기를 펼치며 심판단과 관중 모두에게 깊은 인상을 남겼다.

안현기는 경기 뒤 “이 경기와, 이 순간을 위해 오랜 시간 준비해왔고, 이렇게 좋은 결과로 보답할 수 있어 기쁘다”며 “항상 응원해주신 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 대한민국 우슈의 자부심을 지킬 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 소감을 전했다.

같은 날 펼쳐진 여자 남곤경기에서는 변시우가 값진 동메달을 추가했다. 변시우 선수는 9.710점을 받아 탄청민(말레이시아·.746점), 차오 탕쉬안(대만·9.723점)에 이어 3위를 기록했다. 앞서 여자 남권 종목에서 금메달을 획득한 데 이어 이날 동메달까지 더한 것. 한 대회에서 두 개의 메달을 수확한 그의 활약은 눈부셨다.

대한우슈협회 관계자는 “두 선수의 메달 소식은 현장 선수단에게도 큰 동기부여가 되고 있다”며 엄지를 치켜 세웠다.

한편 이번 대회는 국제우슈연맹(IWUF)이 주관하는 우슈 종목 최고 권위의 대회로, 약 90여개국 이상이 참가한 가운데 지난 3일부터 7일까지 브라질 브라질리아에서 개최된다. 한국 대표팀이 남은 일정 동안 다양한 종목에서의 활약을 통해 우슈 강국으로서의 저력을 다시 한 번 입증할지 주목된다.

