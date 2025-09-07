‘사마귀’ 고현정, 섬뜩한 열연…최고 10% 돌파

‘사마귀: 살인자의 외출’ 고현정의 열연이 주말밤을 압도했다.

7일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 6일 방송된 SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 2회는 수도권 기준 시청률 7.3%를 기록하며 전 회 대비 상승했다. 순간 최고 시청률은 10%로 두 자릿수를 돌파했으며 채널 경쟁력 주요 지표인 2049 시청률 역시 2.5%-최고 3.29%로 수직 상승했다.

이날 방송에서는 연쇄살인마 엄마 정이신(고현정)과 형사 아들 차수열(장동윤)의 모방살인 범인을 잡기 위한 본격적인 공조 수사가 시작됐다. 서로 100% 믿을 수도, 100% 의심할 수도 없는 복잡 미묘한 모자의 관계가 시청자를 긴장의 도가니로 몰아넣었다.

앞서 정이신은 2번째 모방살인 사건현장을 보고 의미심장한 말을 남겼다. 여기서 결정적 단서를 포착한 차수열은 유력 용의자 서구완(이태구)의 존재를 찾아냈다. 차수열은 서구완 집에서 연쇄살인마 ‘사마귀’ 사건과 관련된 수많은 자료, 여러 인물들의 개인정보, 3D 프린터로 사제 총기를 제작한 흔적 등을 발견했다.

그중에서도 서구완이 교도소에 있는 정이신과 주고받은 것으로 보이는 편지들이 충격을 안겼다. 이를 보고 분노한 차수열은 늦은 밤 정이신이 있는 연금주택으로 향했다. 차수열은 정이신이 서구완에게 살인을 지시했다고 의심한 것. 그러나 정이신은 부인하며 “넌 경찰이 그것밖에 안 돼?”라고 비아냥댔다. 도저히 23년 만에 만난 모자라고 믿을 수 없을 정도로, 둘 사이에는 긴장의 스파크가 튀었다.

그 사이 서구완은 범죄를 저지르고 있었다. 이부형제 김태석이 자신의 행복을 빼앗았다는 망상에 빠진 서구완은 김태석 집에 침입, 자신이 김태석인 듯 행동하며 김태석의 아내와 아이들을 위협했다. 다행히 발 빠르게 움직인 경찰 덕분에 김태석의 아내와 아이들은 목숨을 구했고 서구완은 체포됐다. 하지만 김태석의 행방은 묘연했다. 죽었는지 살았는지조차 알 수 없는 상황이었다.

경찰에 잡힌 서구완은 김나희(이엘)와 차수열을 차례로 도발했다. 특히 차수열에게는 정이신 이야기를 꺼내며 분노를 유발했다. 결국 최중호(조성하)와 차수열은 서구완을 정이신에게 데려갔다. 자신을 추앙하는 미치광이와 마주한 정이신. 그녀는 속내를 알 수 없는 말투와 행동으로 서구완을 자극했고, 서구완의 입에서 어쩌면 김태석이 살아있을지도 모른다는 결정적 단서를 이끌어냈다.

그러나 서구완의 폭주는 멈추지 않았다. 정이신의 목을 조른 것도 모자라 정이신 앞에서 차수열의 아내 이정연(김보라) 이름까지 꺼낸 것. 순간 정이신은 광기로 눈을 번뜩이며 서구완의 목을 졸랐다. 간신히 서구완의 죽음을 막은 차수열에게는 귓속말로 “다 끝내야 해. 지금 죽여야 된다고. 너도 다 들었잖아. 쟤 다 알아”라며 섬뜩한 말을 쏟아냈다.

혼돈 속에서 서구완은 스스로 머리에 총을 쐈다. 차수열은 정이신과 서구완의 심리를 쫓아가며 김태석이 있을 만한 곳을 추리해 냈고, 김태석을 찾아냈다. 김태석을 살리기 위해 처절하게 부딪히는 차수열, 환풍구 문을 열고 입에 숨겨둔 나뭇잎 몇 장을 정체불명 곤충들에게 주는 섬찟한 정이신의 모습이 교차되며 엔딩을 맞았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

