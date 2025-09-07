[한강로 컷] 가을의 고요함 속에 피어나는 고윤정의 매력

배우 고윤정 가을 화보. 자료=마리떼 프랑소와 저버 제공

배우 고윤정의 가을 화보가 공개되었다.

이번 화보는 ‘Autumn Stilled’를 콘셉트로 가을이 내려앉은 풍경 속에서 고윤정이 보여주는 자유롭고 담대한 시선을 담았다. 넓은 들판과 목가적인 풍경을 배경으로 한 화보 속 고윤정은 울타리에 기대어 여유로운 순간을 만끽하며, 마리떼 프랑소와 저버의 2025 가을 컬렉션을 감각적으로 표현했다.

배우 고윤정은 다양한 작품에서 보여준 섬세하면서도 깊이 있는 감정선으로 이번 캠페인 화보를 완벽 소화했다. 부드럽게 스며드는 가을 햇살 아래 고윤정은 레더 재킷과 체크 패턴의 플리츠스커트를 매치해 자연스러운 포즈로 세련되면서도 우아한 가을 스타일을 완성했다.

또한 고윤정이 착용한 하프 집업 니트는 탄탄한 조직감과 전면부 클래식 로고 와펜 디테일로 포인트를 더했으며, 여유로운 실루엣으로 편안하면서도 쿨한 분위기를 연출했다. 여기에 브라운 톤의 옴브레 체크 셔츠를 레이어링 해 가을 시즌의 정석 스타일을 제안한다.

시그니처 아이템인 클래식 로고 니트는 화이트 셔츠와 레더 버뮤다팬츠와의 조합으로 모던 클래식 룩을 완성했으며, 코듀로이 헌팅 재킷과 하프 니트 카디건 셋업 등 간절기에 활용하기 좋은 다양한 아이템도 함께 선보인다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

