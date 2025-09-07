손흥민·이동경 쾅쾅, 홍명보호 15위 미국 상대로 완승… 미국 원정 굿 스타트

사진=대한축구협회 제공

홍명보호가 미국 원정 평가전의 첫 스타트를 성공적으로 마쳤다. 대표팀 주장 손흥민(LAFC)은 선제골을 터뜨리는 맹활약으로 팀 승리의 주역이 됐다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 7일 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 열린 미국과의 평가전에서 손흥민의 선제골과 이동경(김천 상무)의 추가골로 2-0으로 이겼다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 23위의 한국은 15위의 미국을 제압하면서 9개월 앞으로 다가온 2026 북중미 월드컵을 향해 자신감을 얻게 됐다. 한국은 오는 10일 멕시코(13위)와 미국 원정 두 번째 경기를 치른다.

원톱으로 나선 손흥민의 활약이 컸다. 전반 18분 골망을 흔들었다. 이재성(마인츠)이 왼쪽에서 전진하던 손흥민에게 패스를 찔렀다. 손흥민은 공을 받아 그대로 쇄도한 뒤 왼발 슈팅으로 골문을 뚫었다. 손흥민의 A매치 135번째 경기에서 터뜨린 52호 골이다.

손흥민은 이동경의 추가골 때 도움을 기록하면서 더욱 분위기를 띄웠다. 전반 43분 김진규의 전진 패스를 받은 손흥민이 이재성과 패스를 주고 받은 뒤 이동경에 패스를 내줬다. 이동경이 왼발 뒷발로 감각적인 슈팅을 날려 득점했다. 이날 손흥민을 포함해 이재성과 이동경의 가벼운 몸놀림을 자랑하며 안정적으로 공격을 이끌었다.

이동경. 사진=대한축구협회 제공

하지만 과제도 확인됐다. 전반 5분 만에 이재성이 햄스트링 부상 의심으로 교체되고 후반 18분 손흥민과 이동경, 김진규(전북 현대)가 교체된 이후에는 이렇다 할 기회를 만들어내지 못했다. 후반 중반부터는 미국의 공세에 계속해서 끌려갔다.

김민재(바이에른 뮌헨)를 중심으로 김주성(산프레체 히로시마), 이한범(미트윌란)이 나선 스리백은 미국을 상대로 무실점 승리를 합작했다. 다만 몇 차례 위협적인 모습을 보이며 조금 더 짜임새가 필요하게 됐다. 전반 추가 시간에는 폴라린 발로건의 위협적인 슈팅을 골키퍼 조현우(울산 HD)의 눈부신 선방으로 실점을 막아냈다.

