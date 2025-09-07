손흥민 원톱 출격, 이강인·옌스 카스트로프 벤치 출발… 홍명보호 미국전 선발 라인업

사진=대한축구협회 SNS 캡처

손흥민(LAFC)이 주장 완장을 차고 최전방 스트라이커로 출격한다. 김민재(바이에른 뮌헨)는 스리백의 중심에 선다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 7일 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠 일러스트레이티드 스타디움에서 미국과 평가전을 치른다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 약 9개월 남기고 열리는 원정 평가전이다.

손흥민은 대표팀의 최전방을 맡는다. 손흥민은 이번 대표팀 명단 소집 때 미드필더가 아닌 공격수로 분류됐다. 이재성(마인츠), 이동경(김천 상무)도 함께 나선다. 부상으로 낙마한 황인범(페예노르트)의 빈 자리는 백승호(버밍엄시티)와 김진규(전북 현대)가 나선다.

수비는 스리백이다. 김민재(바이에른 뮌헨)를 중심으로 김주성(산프레체 히로시마), 이한범(미트윌란)이 맡는다. 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(츠르베나 즈베즈다)가 윙백으로 출격한다. 실험적인 성격이 짙다. 골키퍼는 조현우(울산 HD)가 출격한다.

한국 남자 축구 국가대표팀의 사상 첫 '국외 태생 혼혈 태극전사'로 이달 처음 발탁된 미드필더 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 벤치에서 대기한다.

핵심 미드필더 이강인(PSG)과 첫 외국 태생 혼혈선수로 선발된 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 벤치에서 시작한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]