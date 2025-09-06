뜨거운 8월의 주인공…NC, 월간 MVP로 김진호·김주원 선정

사진=NC다이노스 제공

프로야구 NC가 구단 8월 최우수선수(MVP)로 투수 김진호와 야수 김주원을 선정했다. 6일 창원NC파크에서 열린 KIA와의 홈경기를 앞두고 시상식을 진행했다.

NC는 매달 말 코칭스태프의 추천으로 MVP 후보를 정한 뒤, 선수단과 현장 직원이 함께 투표에 참여해 최종 수상자를 선정하고 있다. 성적과 더불어 팀을 위해 헌신하고 보이지 않는 곳에서 노력하는 모습까지 투표에 반영한다.

투수 부문 MVP로 선정된 김진호는 8월 한 달간 15경기에 등판해 16.1이닝을 소화하며 2승 5홀드 평균자책점 1.65를 기록했다. 등판한 15경기 중 13경기에서 무실점 투구를 선보이며 마운드를 굳건히 지켰다.

야수 부문 MVP로 선정된 김주원은 8월 한 달간 25경기에 출전해 타율 0.378(98타수 37안타) 6홈런 16타점 7도루 21득점 OPS(출루율+장타율) 1.123을 기록했다. 팀 타선에 큰 기여를 했다. 14일 잠실 두산전부터 26일 창원 LG전까지 11경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 24일 창원 삼성전에선 시즌 11호 홈런을 기록하며 개인 한 시즌 최다 홈런 기록을 경신하기도 했다. 뿐만 아니라 8월 기준 KBO리그 내야수 부문 도루 1위를(37개) 달리며 공·수·주에서 좋은 활약을 펼치고 있다.

MVP로 선정된 선수에게는 시상금 100만 원이 수여된다.

