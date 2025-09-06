끝까지 추격했지만…KB국민은행, 후지쯔에게 석패 ‘결승진출 실패’

사진=WKBL 제공

일본의 벽은 높았다.

KB국민은행이 ‘2025 BNK금융 박신자컵 여자농구대회’ 결승 진출에 실패했다. 6일 부산 사직구장에서 열린 대회 준결승전에서 일본의 후지쯔에게 73-78로 패했다. 한국 팀 가운데 유일하게 4강에 올랐던 KB가 탈락하면서, 결승전은 해외 팀들로 채워지게 됐다.

박신자컵은 한국 여자농구의 전설 박신자의 이름을 따 만든 대회다. 올해로 10주년을 맞았다. 과거 유망주들을 위한 무대로 분류되기도 했으나, 2023년부터는 국제대회로 규모가 커졌다. 올해는 한국, 일본, 스페인, 헝가리 등 4개국에서 10개 팀이 참가했다.

KB는 B조 1위로, 4강 진출에 성공했다. DVTK(헝가리)를 상대로 73-78로 패했지만 흔들리지 않았다. 하나은행(84-50 승), 신한은행(72-52 승) 등을 연거푸 꺾으며 분위기를 탔다. 특히 조별리그 마지막 경기였던 덴소 아이리스(일본)전이 압권이었다. 경기 종료 2초 전 터진 포워드 강이슬의 역전 3점포를 앞세워 83-82, 1점차 짜릿한 승리를 거뒀다.

사진=WKBL 제공

디펜딩 챔피언 후지쯔는 강했다. 경기 내내 주도권을 쥐었다. KB 역시 막강한 뒷심을 발휘, 매섭게 추격했다. 아쉽게도 한 끗이 부족했다. 이날 강이슬(27득점, 12리바운드)과 허예은(16득점, 10어시스트)은 더블더블을 마크했다. 다만, 팀 패배로 빛이 바랬다. 후지쯔는 미야시타 키호(18점), 미야자와 유키, 하야시 사키(이상 15점)의 활약으로 2년 연속 결승에 올랐다.

이로써 박신자컵은 지난해에 이어 올해도 일본 팀끼리 결승서 맞붙게 됐다. 후지쯔와 덴소가 주인공이다. 준결승에서 패배한 KB는 7일 카사데몬트 사라고사(스페인)과 3·4위전을 치른다. 이날 사라고사는 덴소 아이리스(일본)에 64-70으로 무릎을 꿇었다.

사진=WKBL 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]