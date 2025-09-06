‘팬텀싱어4’ 정승원, 첫 서울패션위크 참석…압도적 피지컬

가수 정승원이 서울패션위크를 빛냈다.

정승원은 지난 9월 4일 오전 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 S/S 서울패션위크’의 ‘라이(LIE)’ 쇼 포토월에 참석해 눈길을 끌었다.

이번 행사는 정승원의 첫 공식 패션위크 참석으로, 무대 위에서 보여주던 클래식한 매력과는 또 다른 세련된 스타일을 선보이며 패션 관계자들과 팬들의 뜨거운 주목을 받았다.

정승원은 키 188cm의 완벽한 피지컬과 훈훈한 비주얼로 ‘라이’의 의상을 완벽하게 소화해 감탄을 자아냈다. 블랙 셔츠와 블랙 팬츠를 매치한 올블랙 스타일로 시크하면서도 강렬한 분위기를 연출하며 독보적인 아우라를 발산했다.

KBS2 ‘팬텀싱어4’ 최종 우승을 차지한 정승원은 솔로 활동으로도 영역을 넓혀 지난 3월 싱글 앨범 ‘너를 사랑한다는 말’을 발매, 섬세한 감성과 탁월한 가창력으로 화제를 모았다. 프랑스 향수 브랜드 앰버서더로 활약한 정승원의 이번 패션위크 참석은 음악을 넘어 패션 분야로까지 그의 영향력이 확장되고 있음을 입증했다.

소속사 관계자는 “정승원이 음악뿐만 아니라 다양한 영역에서 자신만의 색깔을 보여주며 활동을 이어가고 있다”며 “앞으로도 폭넓은 활동을 통해 팬들과 더욱 가까이 소통할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

한편, 정승원은 오는 20일 방송되는 ‘불후의 명곡’ 신승훈 편 출연을 예고하며 기대감을 높이고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

