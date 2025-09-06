구독자 144만명 유튜버 대도서관 자택서 숨진 채 발견

유튜버 대도서관(본명 나동현)이 세상을 떠났다.

6일 서울 광진경찰서는 나 씨가 이날 오전 8시 40분쯤 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다고 밝혔다.

경찰과 소방은 “약속 시간에 나타나지 않고 연락을 받지 않는다”는 지인의 신고를 받고 출동해 숨진 상태의 나 씨를 발견했다.

현장에서 유서나 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

나 씨는 1세대 인터넷 방송인으로서 2000년대부터 활동해 아프리카TV, 트위치를 거쳐 인터넷 방송을 운영하며 최근에도 144만 팔로워를 가진 유튜버로 활동해왔다.

그는 지난 4일까지도 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S서울패션위크 패션쇼에도 참석하는 등 활동을 이어왔다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

