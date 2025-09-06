“일상에 녹아든 BFC”…부천FC1995 X 어프어프 콜라보 MD 출시

사진=부천FC1995 제공

프로축구 부천FC1995(구단주 조용익 부천시장, 이하 부천)가 라이프스타일 브랜드 ‘어프어프(바이인터네셔널)’와 손잡고 콜라보레이션 상품을 출시한다.

어프어프는 부천에 위치한 라이프스타일 브랜드로, 2017년 설립 후 유니크한 감성과 키치한 컬러를 일상에 접목해 많은 사랑을 받고 있는 브랜드다. 특히 제품에 대한 신뢰를 높이고자 철저한 품질 관리 프로세스를 통해 제품을 출시하고 있다. 이번 협업은 부천 지역에 기반을 둔 양측이 평소 서로의 활동에 관심을 가져오던 가운데 논의를 통해 확장된 결과다.

어프어프는 이스포츠와 프로야구단 등 다양한 분야와의 협업 경험을 바탕으로, 이번 구단과의 콜라보에서도 그 노하우를 살려 축구와 부천FC1995의 정체성을 결합한 차별화된 상품을 선보인다.

1차 콜라보 상품은 핸드폰 케이스, 보조배터리, 아크릴 키링 등 실용성을 갖춘 아이템으로 구성됐다. 구단의 팀 컬러인 붉은색을 활용해 구단의 상징성과 자긍심을 담아냈으며, ‘Reds Pride’ 등 팀 아이덴티티를 직관적으로 드러내는 문구를 적용했다.

특히 어프어프의 캐릭터 ‘코비’와 ‘치치’가 부천 유니폼을 입고 구단 마스코트 ‘헤르’, ‘보라’와 함께 응원하는 장면으로 둘의 협업을 센스있게 표현했다. 이번 협업 상품들은 단순한 액세서리를 넘어 팬들이 일상에서 자연스럽게 활용할 수 있도록 제작돼, 응원과 실용성을 동시에 만족시키는 높은 소장 가치를 지닌다.

부천FC1995과 어프어프의 1차 콜라보 제품은 7일 낮 12시 어프어프 온라인 쇼핑몰을 통해 공개된다. 같은 날 오후 4시부터 경기장에서 오프라인 구매가 가능하며, 온라인 판매는 오는 10일 오후 2시부터 시작된다. 이외에도 2차 콜라보 제품이 순차적으로 공개될 예정이다.

김성남 부천FC1995 단장은 “지역을 기반으로 하는 브랜드와의 협업은 구단의 색깔을 더욱 풍성하게 만드는 의미 있는 시도”라며 “팬들이 일상 속에서 자연스럽게 부천을 경험하고 응원할 수 있도록 앞으로도 다양한 콘텐츠와 상품을 선보이겠다”고 전했다.

임성도 어프어프 대표는 “부천을 기반으로 활동하는 두 브랜드가 만난 만큼 이번 협업은 특별한 의미가 있다. 어프어프의 캐릭터와 부천FC1995의 아이덴티티가 어우러져 새로운 라이프스타일 상품을 선보일 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.

한편, 협업 관련 보다 자세한 내용은 부천FC1995 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

