한국 여자하키, 아시아컵 첫 경기서 대만 9-0 완파

한국 여자 하키 대표팀이 2025 여자 아시아컵 첫 승을 거뒀다.

한국은 지난 5일(현지 시간) 중국 항저우에서 대회 조별리그 A조 1차전에서 대만을 9-0으로 제압했다. 기세를 높여 7일 개최국 중국과의 2차전에서 연승에 도전한다.

출발이 좋았다. 한국은 경기 시작 1분 만에 터진 김유진(KT)의 선제골로 분위기를 끌어올렸다. 이어 곧바로 터진 조혜진(아산시청)의 추가골까지 터지며 유리한 고지에 올랐다.

이날 김유진과 박승애(KT), 천은비(평택시청)가 2골씩 넣은 데 이어 박영은과 박서연(이상 한국체대), 조혜진이 1골씩 보태며 대승을 거뒀다.

여자 아시아컵은 아시아하키연맹(AHF)이 주최한다. 4년에 한 번 열리는 대회로, 2026 국제하키연맹(FIH) 여자 월드컵 출전권이 걸린 중요한 무대다. 조별리그는 4개국씩 2개 조로 나뉘어 진행되고, 상위 1, 2위에 오르면 ‘슈퍼4 라운드(Super 4’s Pool)’에 진출한다.

한국은 대만, 중국, 말레이시아 등과 A조로 분류됐다. 1999년 인도 대회 이후 26년 만의 정상을 노린다.

