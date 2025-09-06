[내야외야] 두산, ‘사파리스팟’ 콜라보 상품 출시…8일 OPEN

사진=두산베어스 제공

프로야구 두산베어스(사장 고영섭)가 패션 브랜드 ‘사파리스팟(Safarispot)’과의 콜라보 상품을 8일 출시한다.

콜라보 상품은 유니폼(3종)과 점퍼, 모자, 후디(이상 각 2종), 에코백 등 총 10종류로 구성됐다. 전반적 상품 콘셉트는 두산베어스의 '허슬두 헤리티지'를 활용, 팬들의 일상에서 함께할 수 있는 디자인으로 꾸렸다. '베어스 레전드' 김재호가 티징 영상에 참여하며 의미를 더했다.

이번 콜라보 상품은 한정판 거래 플랫폼 ‘KREAM(크림)’에서 8일 18시부터 우선 판매를 시작한다. 한편 KREAM을 통해 15만 원 이상 구매하는 선착순 300명에게는 두산과 사파리스팟의 콜라보로 만든 반다나를 증정한다.

사진=두산베어스 제공

콜라보 상품은 11일부터는 사파리스팟 온라인 스토어에서, 16일부터는 두산 오프라인 스토어인 ‘위팬샵’에서 구매 가능하다. 19일부터는 사파리스팟 오프라인 스토어에서도 콜라보 상품을 만날 수 있다.

한편, 사파리스팟은 영화, 음악, 스포츠 등 문화적 영역에서 영감을 받아 과하지 않은 디테일과 그래픽을 초점으로 디자인을 전개하는 브랜드로 MZ세대 사이 뜨거운 인기를 얻고 있다.

사진=두산베어스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]