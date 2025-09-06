중등 이다경, 고등 박서진 ‘정상’…KLPGA-삼천리 Together 꿈나무대회’ 성황리에 마무리

KLPGA-삼천리 Together 꿈나무대회 2025 중등부 우승자 이다경(왼쪽)과 고등부 우승자 박서진(오른쪽)이 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

KLPGA-삼천리 Together 꿈나무대회 2025 중등부 우승자 이다경(왼쪽)과 고등부 우승자 박서진(오른쪽)이 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

골프 꿈나무들의 축제가 성황리에 막을 내렸다. 고등부에서는 올해 국가상비군 박서진(17)이, 중등부에서는 지난해 국가대표 이다경(15)이 정상에 올랐다.

‘한국여자프로골프(KLPGA)-삼천리 Together 꿈나무대회 2025’가 지난 1일부터 5일까지 닷새간 전라북도 군산시 군산 컨트리클럽(파72·6349야드)에서 열렸다. 이 대회는 2015년부터 KLPGA와 삼천리가 우수 여자 아마추어 골퍼의 육성과 발전을 위해 공동 주최하고 있다. 올해로 9회째를 맞이했으며, 매 대회 유망주를 발굴해내며 국내 여자 골프의 화수분 역할을 하고 있다.

이번 대회는 고등부와 중등부로 나눠 진행됐으며, 고등부에서는 박서진이 최종합계 15언더파 201타(70-67-64)의 성적으로 우승컵을 들어 올렸고, 중등부에서는 이다경이 최종합계 9언더파 207타(71-66-70)로 우승을 차지했다.

고등부에서 우승한 박서진은 2025년 KGA 랭킹에서 2위를 기록 중이며 지난주 제29회 최등규배 매경아마추어골프선수권대회에서 정상에 오른 유망주다. 2023년 이 대회 중등부 4위에 오른 바 있다. 특히 지난해 아마추어로 출전한 KLPGA투어 ‘SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024’ 대회에서 공동 12위를 차지하며 주목을 받았다. 박서진은 “지난주에 이어 이번 대회까지 우승해서 더욱 기쁘다. 무엇보다 ‘KLPGA 준회원 실기 테스트 면제권’을 얻게 돼 더욱 기분 좋다”고 벅찬 소감을 전했다.

2라운드에서 5타를 줄이며 중간합계 7언더파 137타(70-67)를 기록한 박서진은 “계속 샷 감이 좋았기 때문에 최종 라운드에서 모든 것을 보여주려고 노력했다”며 “전반부터 버디를 계속 잡으면서 좋은 흐름을 끝까지 유지하려고 집중했다. 14번 홀에서 버디를 잡으면서 ‘오늘 우승할 수도 있겠다’라는 예감을 했다”고 경기를 돌아봤다.

이어 박서진은 “아낌없이 지원해 주는 핑, 브리지스톤 관계자분들과 서울 한양 컨트리클럽, OK 골프 장학재단에 진심으로 감사드리고, 9년 동안 많은 도움을 주신 박준범 코치님께도 항상 감사드린다. 그리고 국가대표팀 김형태 감독님과 민나온 코치님께도 감사하며 늘 옆에서 응원해주는 가족들도 고맙다. 마지막으로 아마추어를 위해 좋은 대회를 마련해 준 KLPGA와 삼천리에도 감사하다”고 감사 인사를 잊지 않았다.

고등부 2위는 지난해 중등부에서 우승한 이시은(16)이, 3위는 양태양(17)이 차지해 1위부터 3위까지 주어지는 ‘KLPGA 준회원 실기 테스트 면제권’을 얻게 됐다.

중등부에서는 우승을 차지한 이다경에 이어 김서아(13)가 최종합계 8언더파 208타(69-68-71)로 2위를 기록했으며, 박유빈(13)이 중등부 3위로 마무리했다.

주최 측은 각 부문 우승자를 비롯한 상위권 선수에게 장학금과 부상을 제공했고, 1라운드 종료 후에 ‘도전! 미션 뽑기’ 이벤트를 열어 미션에 성공한 선수에게는 푸짐한 상품을 지급하는 등 참가 선수들을 위해 다양한 이벤트도 진행했다.

한편 창립 70주년을 맞은 종합에너지그룹 삼천리는 도시가스, 열, 전기 등 국민 생활에 필수적인 에너지를 모두 공급하며 고객과 지역사회로부터 많은 사랑을 받아왔고, 그동안 KLPGA 정규투어 대회 개최뿐 아니라 선수 후원을 통해서도 여자 골프 발전에 힘써왔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]