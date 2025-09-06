‘KPGA 레전드 클래식 시리즈5’ 이태규, 시즌 첫 승… 김홍식은 그랜드 시니어서 생애 첫 승

시니어부문 우승자 이태규

그랜드 시니어부문 우승자 김홍식

이태규(52)가 ‘KPGA 레전드 클래식 시리즈5(총상금 1억5000만원)’에서 시즌 첫 승을 신고했다.

이태규는 지난 4일과 5일 양일간 전북 군산 소재 군산CC 전주, 익산코스(파72·6954야드)에서 열린 본 대회 첫 날 보기 없이 버디 9개만 잡아내며 9언더파 63타로 단독 선두에 자리했다. 대회 최종일에도 버디만 4개를 낚은 이태규는 이날만 4타를 더 줄여 최종합계 13언더파 131타로 이규윤(53)을 1타 차로 제치고 우승컵을 들어올렸다.

이태규는 “대회를 앞두고 컨디션이나 경기력이 좋기는 했다. 하지만 사실 큰 기대를 하지는 않았다”고 웃은 뒤 “이번 대회장에 큰 아들과 같이 왔다. 아들이 운전도 해주고 같이 지내다 보니까 아들의 좋은 기운을 얻은 것이 아닐까 싶다”고 이야기했다.

이태규의 2025 시즌 첫 승이자 KPGA 챔피언스투어 통산 2승째다. 이태규는 2023년 시니어투어에 데뷔했고 2024년 ‘제14회 그랜드CC배 KPGA 시니어 골프대회’서 KPGA 챔피언스투어 첫 승을 거뒀다.

1995년 KPGA 프로(준회원), 2002년 KPGA 투어프로(정회원)에 각각 입회한 이태규는 2003년 KPGA 투어에 입성했다. 2009년 중국투어와 공동주관 대회로 열린 ‘KEB 인비테이셔널’에서 KPGA 투어 첫 승을 달성했고 2018년까지 KPGA 투어에서 활동하기도 했다.

이태규는 “사실 지난해 말부터 올해 초까지 드라이버샷이 좋지 않았다. 최근 다시 살아나기 시작했다”며 “그러다 보니 쇼트게임 연습에 비중을 높일 수 있었고 이번 대회서 우승까지 연결될 수 있었다. 또한 타이틀리스트 클럽을 쓰고 있는데 큰 효과를 봤다”고 전했다. 이어 “시즌 첫 승을 했기 때문에 남은 시즌에서는 좀 더 편안한 마음으로 경기를 할 수 있을 것 같다”며 “최선을 다해 시즌을 마무리할 것”이라고 말했다.

이태규의 뒤를 이어 이규윤이 최종합계 12언더파 132타 2위, 나병관(55.프랭크버거)이 최종합계 11언더파 133타 3위, 정지철(51), 장익제(52·휴셈)가 최종합계 10언더파 134타 공동 4위에 자리했다.

한편 같은 기간동안 군산CC 김제, 정읍코스(파70·6183야드)에서 열린 만 60세 이상의 선수들이 출전하는 그랜드 시니어부문(총상금 5000만원)에서는 김홍식(62·골프존)이 최종합계 6언더파 134타로 정상에 올랐다. 이번 우승은 김홍식의 생애 첫 우승이다.

김홍식은 “40년 넘게 골프를 했고 34년간 투어 생활을 하면서 우승 기회를 놓친 적이 여러 번 있었다. 그동안 참가하는 데 의의를 뒀고 마음을 내려놨는데 우승까지 하게 돼 기쁘다”며 “몇 일전부터 아이언샷감이 좋았다. 퍼트도 괜찮아 대회 출전하러 오면서 주변 친구들에게 ‘좋은 성적 거들 수 있을 것 같다’고 말했는데 현실이 됐다”고 밝혔다. 김정국(67·미국), 신용진(61), 유건희(67)이 최종합계 5언더파 135타로 공동 2위로 대회를 마감했다.

한편 2025 시즌 KPGA 챔피언스투어는 오는 30일부터 다음 달 1일까지 경남 합천 아델스코트CC에서 펼쳐지는 ‘KPGA 레전드 클래식 시리즈 6’으로 그 여정을 이어간다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]