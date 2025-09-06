2025 핸드볼코리아 전국중고등선수권대회, 성황리 마무리

사진=대한핸드볼협회 제공

2025 핸드볼코리아 전국중고등선수권대회가 지난달 30일부터 5일까지 경북 김천 실내체육관과 배드민턴경기장에서 개최됐다.

전국에서 총 32개 팀이 참가해 치열한 경쟁을 펼친 이번 대회는 대한핸드볼협회가 주최하고 김천시가 후원했으며, 중고등부 남녀 선수들이 기량을 겨루는 자리로 큰 관심을 모으며 성공적으로 마무리됐다.

사진=대한핸드볼협회 제공

남자 중등부 결승에서는 창원중앙중과 무안북중이 맞붙었다. 전반에는 팽팽한 승부를 펼쳤으나, 후반 들어 창원중앙중이 주도권을 잡으며 27-21로 승리해 정상에 올랐다. 여자 중등부 결승전에서는 세연중이 증평여중을 상대로 20-18의 치열한 접전을 펼친 끝에 승리했다.

이로써 창원중앙중과 세연중은 제80회 전국종별선수권대회와 제22회 태백산기 전국종합핸드볼대회 우승에 이어 이번 대회까지 석권, 올해 들어 세 번째 우승컵을 들어 올리는 쾌거를 이루었다. 두 팀은 나란히 올 시즌 남녀 중등부 최강자의 위상을 확고히 했다.

사진=대한핸드볼협회 제공

남자고등부 결승에서는 청주공고와 고려대학교사대부고가 맞붙어 박진감 넘치는 경기를 펼쳤다. 최종적으로 청주공고가 32-29로 승리하며 고등부 정상에 올랐다. 레프트백 오준석과 센터백 성지성이 득점을 주도하고, 피봇 김민찬의 활약이 힘을 더하며 팀 승리를 견인했다. 풀리그 방식으로 진행된 여자 고등부에서는, 정읍여고가 안정적인 경기 운영을 바탕으로 최종순위 1위를 차지했다.

대한핸드볼협회 관계자는 “이번 대회는 청소년 선수들의 성장과 지역사회 내 핸드볼 활성화에 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 지속적인 지원과 관심을 이어가겠다”고 전했다.

사진=대한핸드볼협회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]