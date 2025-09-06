DAY6, 더블 타이틀곡 국내 음원 차트 쌍끌이…‘믿고 듣는 데이식스’

DAY6(데이식스)가 새 정규 앨범 더블 타이틀곡으로 국내 주요 음원 차트에서 나란히 1, 2위를 차지하고 '믿고 듣는 데이식스'의 컴백 열기를 입증했다.

DAY6는 5일 오후 6시 새 정규 앨범 'The DECADE'(더 데케이드)와 타이틀곡 '꿈의 버스' 및 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)을 발매했다. '꿈의 버스'는 6일 0시 기준 멜론 핫 100과 벅스 실시간 차트 1위를 차지했고 'INSIDE OUT'은 멜론 핫 100과 벅스 실시간 차트 2위를 차지하며 쌍끌이 인기를 모았다. 데뷔 10주년을 맞이한 DAY6는 국내 주요 음원 차트 최상위권을 싹쓸이하며 독보적인 음원 파워를 자랑했다.

이 밖에도 '해야 뜨지 말아 줘', 'Disco Day'(디스코 데이), 'My Way'(마이 웨이), '별들 앞에서', 'Take All My Heart'(테이크 올 마이 하트), '날아라! 드림라이더', '드디어 끝나갑니다', '우리의 계절'까지 이번 앨범에 수록된 8곡 역시 5일 오후 9시 기준 멜론 톱 100, 벅스 및 지니 실시간 차트 전곡 차트인에 성공했다.

성진, Young K(영케이), 원필, 도운 네 멤버는 발매 당일(5일) 그룹 공식 유튜브 채널에서 카운트다운 라이브를 진행하고 팬들과 함께 신보 발매를 기념했다. DAY6는 "오늘 드디어 정규 4집을 공개하는 날이다. 두근거린다. 모처럼 만의 정규 앨범이라 정말 설렌다"며 떨리는 마음을 밝혔다. 이어 새 앨범 티징 콘텐츠를 준비하며 탄생한 비하인드 스토리를 나누고 다양한 밸런스 게임으로 10년간 쌓아온 케미스트리를 빛냈다.

특히 지난 8월 30일~31일 양일간 경기 고양시 고양종합운동장에서 진행된 단독 공연 'DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE >'(텐스 애니버서리 투어 < 더 데케이드 >)에 대해 "하늘이라는 무대 아래 우리와 My Day(팬덤명: 마이데이)가 함께 공연을 만들어 가는 느낌이었다. 정말 행복하고 좋았다. 즐거운 시간을 만들어준 My Day에게 감사하다는 말을 꼭 전하고 싶고, 이 마음을 돌려주기 위해 노력하는 팀이 될 테니 기대해 달라"는 소회를 전했다.

타이틀곡 '꿈의 버스'는 건조하고 바쁘게 흘러가는 현실 속에서도 꽉 움켜잡은 버스 손잡이처럼 꿈만은 놓지 않겠다는 다짐을 전하며 팝펑크 사운드와 멜로디컬한 코드로 격정적이면서도 따스한 감성을 자극한다. 또 다른 타이틀곡 'INSIDE OUT'은 좋아하는 마음을 숨기지 못하고 당차게 표현하는 가사가 매력적인 곡으로 모타운 스타일의 빈티지하고 심플한 사운드에서 출발해 강렬한 얼터너티브 록 사운드로 터지는 구성이 몰입을 이끈다.

DAY6는 발매 당일(5일) 더블 타이틀곡 'INSIDE OUT' 뮤직비디오를 공개한데 이어 오늘(6일) '꿈의 버스' 뮤직비디오를 선보인다. 7일에는 그룹 공식 유튜브 채널에서 데뷔 10주년 기념 스페셜 라이브를 진행하고 팬들과 함께 그간의 추억을 돌아본다.

