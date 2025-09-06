'FNC 신인' AxMxP, 밴드 사운드 정수 나온다…'I Did It' MV 티저 화제

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 힙한 무드의 타이틀곡을 예고했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 5일 공식 SNS를 통해 AxMxP의 데뷔 앨범이자 정규 1집 'AxMxP'의 마지막 타이틀곡 'I Did It' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 웅장하고 압도적인 분위기가 느껴지는 공간을 배경으로 강렬한 눈빛을 내뿜고 있는 멤버들의 모습이 시선을 사로잡는다. 여기에 파워풀한 에너지로 가득한 밴드 사운드가 단숨에 귀를 사로잡으며, 준비된 신인으로서의 자신감과 패기를 느껴지게 한다.

'I Did It'은 강렬한 일렉 기타 리프가 인트로부터 분위기를 압도하고 트랩 비트와 묵직한 808 베이스가 이를 탄탄하게 받쳐 주는 힙합 기반의 록 트랙이다. 거침없는 승리의 메시지와 함께 자신의 한계를 뛰어넘는 자신감이 강한 인상을 주는 곡으로, 밴드 사운드의 정수를 느낄 수 있다.

이로써 AxMxP는 트리플 타이틀곡의 모든 뮤직비디오 티저 공개를 완료하며 본격적인 가요계 출격을 앞두고 있다. 서정적인 감성의 '너는 나를 시인으로 만들어 (Love Poem)', 발랄한 분위기의 'Shocking Drama', 힙하고 강렬한 'I Did It'까지, 다채로운 매력을 담은 정규 1집으로 데뷔부터 웰메이드 앨범의 탄생을 기대케 한다.

FNC엔터테인먼트에서 10년 만에 선보이는 AxMxP는 보컬 하유준, 기타리스트 김신, 드러머 크루, 베이시스트 주환으로 구성된 4인조 밴드다. 드라마, 공연, 화보 등 다방면에서 활약하며 존재감을 드러낸 AxMxP는 정식 데뷔를 통해 완성도 높은 음악과 무대로 밴드계에 새로운 활력을 불어넣을 예정이다.

AxMxP의 찬란한 시작을 알리는 첫 번째 정규 앨범 'AxMxP'는 오는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 같은 날 오후 7시 30분에는 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 'AxMxP DEBUT SHOW [AxMxP ON]'을 개최하고 전곡 라이브 무대를 선보인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]