포르쉐, 911 최상위 모델 월드 프리미어 공개 예정

포르쉐 AG(Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)가 7일 오후 10시(한국시간 기준) 911 시리즈의 새로운 최상위 모델을 실시간 디지털 생중계를 통해 월드 프리미어로 공개한다고 밝혔다.

이번 생중계에서는 헐리우드 배우이자 레이싱 드라이버인 패트릭 뎀시 (Patrick Dempsey)가 출연해 직접 새로운 모델을 소개할 예정이다. 그는 바이작 센터의 윈드 터널부터, 엔진 개발 및 테스트 트랙까지 현장 곳곳을 안내하며 혁신적인 스포츠카의 개발 과정을 소개한다.

또한, 911 및 718 라인 부사장 프랭크 모저 (Frank Moser), 개발 드라이버 겸 브랜드 앰배서더 요르크 베르그마이스터 (Jörg Bergmeister), 엔지니어링 익스플레인드 채널을 운영하는 테크 유튜버 제이슨 펜스케 (Jason Fenske), 그리고 바이작의 많은 포르쉐 엔지니어들과의 만남도 이어진다.

월드 프리미어 행사는 포르쉐 뉴스룸, 포르쉐 유튜브 채널, 링크드인을 통해 생중계될 예정이며, 오는 9월 9일부터는 뮌헨에서 열리는 IAA 모빌리티 오픈 스페이스에서 신형 911의 최상위 모델을 전시한다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]