[TV핫스팟] ‘마이 유스’ 이주명, ‘모태 배우’ 모태린 변신 완료

배우 이주명이 ‘마이 유스’에서 ‘모태 배우’ 모태린 역으로 새롭게 변신해 극에 신선한 활력을 더했다.

이주명은 지난 5일 첫 방송된 JTBC 새 금요시리즈 ‘마이 유스’ 1, 2회에서 아역스타부터 꾸준히 성장해 성인 연기자로 자리잡은 배우 모태린 역을 맡아 엉뚱 발랄 4차원 매력으로 첫 방송부터 시청자의 시선을 단단히 사로잡았다.

‘마이 유스’는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해(송중기 분)와 자신의 성공을 위해 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 성제연(천우희 분)의 감성 로맨스 드라마. 인생의 가장 어두웠던 시기를 지탱하게 해준 첫사랑과 10여년 만에 재회하면서 다시 한번 펼쳐지는 화양연화를 담은 작품이다.

이날 방송에서 모태린은 매니지먼트 팀장 성제연과 남다른 워맨스 케미를 자랑하며 첫 등장부터 눈길을 끌었다. 특히 촬영장 안팎에서 늘 함께하는 선배 성제연의 앞에서는 털털하면서도 귀여운 동생미를 아낌없이 발산하며 매력을 더욱 배가시켰다.

모태린과 첫사랑 김석주(서지훈 분)의 우연한 재회는 웃음과 설렘을 동시에 자아냈다. 학창시절 위로를 받았던 김석주의 목소리를 다시 듣게 된 모태린은 자신도 모르게 눈물을 흘렸고, 안부를 건네는 김석주와 묘한 설렘을 유발하며 앞으로의 관계 변화를 기대케 했다.

이주명은 통통 튀는 매력과 사랑스러운 미소로 모태린 캐릭터에 완벽히 녹아들며 전작과는 다른 색다른 변신의 시작을 알렸다. 이주명 특유의 밝고 세련된 비주얼이 감성적인 분위기에 어우러지며 극의 몰입도를 한층 높이고 있다.

다채로운 매력과 진솔한 연기력을 두루 겸비한 이주명이 새로운 얼굴을 통해 감성 로맨스의 한 페이지를 어떻게 펼쳐 나갈지 기대가 모아진다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]