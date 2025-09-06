역시 QWER, 데뷔 첫 월드투어 'ROCKATION' 서울 공연 3회차 전석 매진

'최애 걸밴드' QWER(큐더블유이알)이 압도적 티켓 파워를 과시했다.

QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 오는 10월 3~5일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 첫 번째 월드투어 '2025 QWER 1ST WORLD TOUR 'ROCKATION''(이하 'ROCKATION')의 서울 공연을 개최하는 가운데, 티켓 오픈 직후 3회차 공연이 전석 매진돼 뜨거운 인기를 실감케 했다.

'ROCKATION'은 'ROCK'과 'VACATION'의 합성어로, '록을 노래하며 여행한다'는 뜻을 담고 있다. 동시에 'LOCATION'과 유사한 발음을 차용, 전 세계 곳곳의 팬들을 직접 만나러 간다는 의미도 담았다. QWER은 특유의 경쾌하면서도 청량한 밴드 사운드로 팬들에게 달콤한 휴가를 선물한다는 각오다.

특히, QWER은 서울을 시작으로 브루클린, 애틀랜타, 버윈, 미니애폴리스, 포트워스, 휴스턴, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 마카오, 쿠알라룸푸르, 홍콩, 타이베이, 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 싱가포르 등 북미와 아시아 지역을 아우르며 글로벌 팬심을 정조준한다.

한편, QWER은 데뷔 후 '고민중독', '내 이름 맑음', '눈물참기' 등 내놓는 곡마다 국내 주요 음원 차트 상위권을 휩쓸며 명실상부 '최애 걸밴드'로 자리매김했다. 최근에는 '2025 부산국제록페스티벌', '7 ROCK PRIME 2025', '2025 울산서머페스티벌', '2025 인천펜타포트 락 페스티벌' 등 국내 주요 페스티벌에 잇달아 출격하며 대세 행보를 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

