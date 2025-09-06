에스파, ‘Rich Man’으로 또 한 번 글로벌 쇠맛 신드롬 시작

에스파(aespa, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 여섯 번째 미니앨범 ‘Rich Man’(리치맨)으로 폭발적인 글로벌 반응을 얻고 있다.

지난 5일 발매된 에스파 여섯 번째 미니앨범 ‘Rich Man’은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 전 세계 14개 지역(태국, 대만, 베트남, 필리핀, 홍콩, 인도네시아, 싱가포르, 러시아, 말레이시아, 캄보디아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 벨라루스, 키르기스스탄) 1위 및 미국, 프랑스, 호주, 캐나다, 이탈리아, 일본, 멕시코, 스페인, 벨기에 등이 포함된 총 29개 지역 TOP10에 올랐다.

이번 앨범은 중국 QQ뮤직에서 전체 및 EP 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록하며 ‘플래티넘’ 인증(판매액 100만 위안 초과)을 받은 것은 물론, 트렌드피크 차트 1위, 전체 및 한국 뮤직비디오 차트 1위, 쿠고우뮤직의 디지털 앨범 판매 차트 1위, 텐센트뮤직의 K-POP 차트 1위, 일본 AWA 실시간 급상승 1위 등 각종 글로벌 차트를 휩쓸며 전 세계적으로 신드롬을 일으키고 있다.

더불어 영국의 저명한 음악 전문 매거진 NME는 최근 ‘에스파가 신곡으로 전하는 힘 있는 메시지 “물질적 부에 대한 이야기가 아닙니다”’라는 제목의 인터뷰 기사에서 이번 앨범을 소개하고, 에스파가 지금까지 쌓아온 주요 성과들을 다루며 높은 관심을 드러냈다.

NME는 에스파에 대해 “수년간 파워풀하고 과감한 팝 히트곡들을 발표해 온 에스파는 2024년, 하이퍼팝 현상으로 불린 ‘Supernova’로 한국의 빌보드 핫 100격인 써클 디지털 차트에서 첫 1위를 차지했다. 이 곡은 에스파에게 기념비적인 한 해의 시작을 알리는 곡으로, 이후 호평을 받은 데뷔 정규 앨범 ‘Armageddon’을 발매하고 대규모 월드 투어에 나섰다”고 평했다.

또한 에스파는 이번 NME와의 인터뷰에서 타이틀곡 ‘Rich Man’에 대해 “이 노래가 특별한 건 물질적 부가 아닌, 자기애와 자신감에 대해 이야기하고 있다는 것이다. 노래의 시작 부분에 ‘모든 것을 줄 수 있는 사람을 만나라’라는 대사가 있는데, 이건 바로 ‘자신’을 의미한다. 나 자신을 믿고 사랑하면, 내가 바로 부자라는 뜻이다”라고 설명하며, 곡에 담긴 메시지를 직접 전했다.

한편, 에스파는 오늘(6일) MBC ‘쇼! 음악중심’, 7일 SBS ‘인기가요’에 출연한다.

