엑소 수호, 전 세계 취향 저격…‘Who Are You’ 영어 버전도 만난다

9월 22일 발매되는 엑소 수호(에스엠엔터테인먼트 소속)의 신보를 향한 궁금증이 고조되고 있다.

수호 네 번째 미니앨범 ‘Who Are You’(후 아 유) 발매를 앞두고 엑소 공식 SNS 계정을 통해 지난 3일 프로모션 주요 일정을 담은 다이어리 페이지가 감성 클립 형식으로 공개된 데 이어, 오늘(6일) 0시에는 신보 관련 스포일러를 포착한 폴라로이드 이미지도 오픈되어 눈길을 끌었다.

특히 이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘Who Are You’의 영어 버전도 추가 수록되어 있으며, 수호가 전 세계 팬들과 가깝게 소통하기 위해 특별히 준비한 선물 같은 곡인 만큼 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.

더불어 컴백 이후 9월 29일 뮤직비디오가 추가 릴리즈되는 수록곡 ‘Medicine’(메디신) 외에도 ‘Light The Fire’(라이트 더 파이어), ‘Birthday’(버스데이), ‘Golden Hour’(골든 아워), ‘Fadeout’(페이드아웃)까지 다양한 분위기의 록 음악 총 7곡이 담겨 있다.

한편, 수호 네 번째 미니앨범 ‘Who Are You’는 9월 22일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.

