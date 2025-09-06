누플랏, 성수 ‘하우스 노웨어 서울’ 스토어 오픈

다이닝 공간에 생경한 아름다움을 입히는 테이블웨어 브랜드 누플랏(NUFLAAT)이 첫번쨰 오프라인 스토어를 6일 오픈한다.

누플랏의 첫번째 스토어는 아이아이컴바인드의 신사옥으로 알려진 성수동 ‘하우스 노웨어 서울(HAUS NOWHERE SEOUL)’ 3층에 자리한다. 이곳에는 젠틀몬스터, 탬버린즈, 어티슈의 새로운 스토어와 누데이크 티 하우스가 함께 입점해 복합적인 문화·라이프스타일 공간을 이루고 있다.

앞서 지난 9월 3일, 누플랏은 공식 웹사이트를 통해 100여 가지 디자인의 테이블웨어를 선공개하며 “전례 없는 감각적 디자인”이라는 업계와 대중의 호평을 얻었던 가운데, 이번에 오프라인 스토어가 오픈하며 제품을 직접 경험하고 구매할 수 있게 되었다는 소식이 전해지자 관련된 문의가 이어지고 있다.

누플랏의 신제품과 스토어 관련 정보는 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

