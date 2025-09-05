'뜨거운 야구열풍' KBO, 韓스포츠 최다 관중 신기록···1090만명 돌파

5일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO 리그 키움 히어로즈와 삼성 라이온즈의 경기에서 관중들이 열띤 응원을 하고 있다. 사진=뉴시스

뜨거운 프로야구 열풍이 결국 새역사를 세웠다. 국내 프로 스포츠 단일 시즌 관중 신기록을 경신했다.

한국야구위원회(KBO)는 5일 “누적 관중 1090만1173만명으로 지난 시즌 기록한 1088만7705명을 넘어섰다”며 “KBO리그 단일 시즌 역대 최다 관중 신기록을 달성했다”고 밝혔다.

이날 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 롯데-SSG(인천), 키움-삼성(대구), 두산-NC(창원)의 경기에 5만2119명이 입장했다. 대구 삼성라이온즈파크는 2만4000명이 입장해 매진됐고, 인천 SSG랜더스필드(2만1529명)와 창원NC파크(6590명)가 뒤를 이었다.

야구 열풍이다. 전날까지 1084만9054명이 입장했다. 이날 총 5만2119명이 경기장을 찾으면서 결국 신기록을 경신했다. 다양한 이유가 있다. ABS, 비디오 판독 확대 등 제도적 보완은 물론 다앙한 협업 상품이 출시되면서 인기 열기에 부채질했다. 더불어 ‘가성비 문화활동’이라는 인식과 함께 여성, 10대 팬의 비중도 크게 증가했다.

프로야구 SSG 랜더스 최정이 지난달 28일 인천 SSG랜더스필등에서 열린 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 KIA 타이거즈와의 경기에서 공을 타격하고 있다. 사진=SSG 랜더스 제공

한편 이날 SSG는 롯데를 7-5로 꺾고, 64승 58패 4무로 리그 3위를 지켰다. ‘홈런 공장장’ 최정의 활약이 빛났다. 최정은 5회초 시즌 19홈런을 쏘아 올렸다. KBO리그 최초의 10시즌 연속 20홈런이 눈앞이다.

대구 삼성라이온즈파크에서는 구자욱(삼성)이 뜨거운 방망이를 자랑했다. 구자욱은 키움을 상대로 홈런 두 방을 때리며 8-3의 승리를 이끌었다. 삼성은 시즌 64승(61패 2무)째를 수확해 리그 4위 자리를 지켰다. 창원NC파크에서는 연장 접전 끝에 두산이 9-3으로 NC를 꺾었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]