‘솔로지옥4’ 박해린, 파격 화보 속 압도적 존재감…‘메기녀’의 반전 매력

5일 박해린 소속사 WNY 측은 프랑스 럭셔리 브랜드 크리스찬 루부탱 과 함께한 화보를 공개했다.

이번 화보 속 박해린 은 호피무늬 크리스찬 루부탱 구두 특유의 매혹적인 레드 감성을 자신의 팔등신 비율의 우아한 자태를 활용한 감각 적인 포즈와 능숙한 표정 연기로 한층 더 고혹적인 분위기를 자아냈다.

특히 긴 생머리를 내린 헤어 스타일과 스모키 메이크업으로 강렬하면서도 깊은 눈빛을 발산하며, 블랙 크롭 자켓에 스트라이프 홀터넥, 가죽 숏 팬츠를 매치한 올 블랙 룩을 선보였다. 마치 한 편의 스파이 영화를 연상케 하는 긴장감 넘치는 화보를 완성하며 특유의 카리스마와 감성을 담아냈다.

화보를 함께한 최수현 AE는 “박해린은 도시적인 느낌과 동시에 유럽풍의 매력을 지닌 배우다. 크리스찬 루부탱의 아이덴티티를 어떻게 표현할지 단번에 떠올라 함께 작업을 진행하게 됐다”고 전했다.

박해린은 JTBC 오디션 프로그램 ‘믹스나인’을 통해 얼굴을 알린 뒤, LGU+ 드라마 ‘타로; 일곱 장의 이야기’ 버려주세요 편에서 떡볶이집 아르바이트생 민구 역을 맡아 연기력을 인정받았다. 이어 LGU+ 드라마 ‘실버벨이 울리면’ 에서는 여자 주인공 수향의 젊은 시절을 연기하며 눈길을 끌었다.

최근에는 넷플릭스 <솔로지옥4>에서 이국적인 외모와 솔직하고 시원한 성격으로 ‘여자 메기’로 등장, ‘역대급 메기녀’라는 호칭과 함께 넷플릭스 솔로지옥4 전체 클립 영상 중 압도적 1위를 기록하며 큰 화제를 모았다.

우월한 피지컬과 빼어난 미모를 바탕으로 패션과 뷰티를 비롯해 유통, 주류, 전자 등 다양한 업계에서 러브콜이 이어지고 있으며, 광고계에서도 빠르게 영향력을 확대해 나가고 있다.

한편 박해린은 넷플릭스 <월간남친>에 이어 tvN <얄미운 사랑> 제안받고 검토중인 그녀의 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다

