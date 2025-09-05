‘발레 여신’ 된 키스오브라이프, 팬클럽 ‘키씨’ 2기 모집

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 공식 팬클럽 2기를 모집한다.

공식 팬클럽 'KISSY' 2기 모집은 KISS OF LIFE(키스오브라이프)와 팬들의 소통을 돕고 관계를 한층 더 강화하기 위해 진행되며 오는 14일까지 공식 홈페이지를 통해 가입할 수 있다.

가입자들은 실물 및 디지털 회원카드, 멤버십 키트(KIT), 단독 콘서트 및 팬미팅 선예매 혜택, 방송 및 팬 이벤트 우선 참여 기회를 받을 수 있으며 공식 홈페이지를 통해 제공되는 독점 콘텐츠를 만나볼 수 있다. 또한 멤버십 키트 구매자 중 멤버들의 친필 메시지 카드를 제공하는 특별 이벤트도 진행된다.

이와 함께 공식 채널을 통해 공개된 콘셉트 포토도 눈에 띈다. 기존 힙한 무드로 대중의 사랑을 받아온 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 발레 콘셉트에 도전, 청순하고 우아한 모습으로 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난달 Apple TV+ 오리지널 글로벌 음악 경연 시리즈 'KPOPPED'에 출연해 강렬한 인상을 남겼다.

