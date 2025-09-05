한국보건의료정보원-한국재택의료협회, 통합돌봄 활성화 위해 맞손

한국보건의료정보원과 한국재택의료협회가 최근 통합돌봄 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 보건의료 정보화 역량과 재택의료 전문성을 결합, 환자 중심의 맞춤형 통합돌봄 서비스를 구현하고 어르신들의 의료 접근성을 향상하기 위해 마련됐다.

이번 협약을 통해 한국보건의료정보원은 ▲건강정보 고속도로 시스템연계 ▲진료정보교류 시스템 활용 지원 ▲나의건강기록 앱 홍보 등 어르신들을 위한 통합돌봄에 필요한 개인별 보건의료데이터를 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

한국재택의료협회는 ▲재택의료 현장에서 보건의료정보 활용 결과 피드백 제공 ▲나의건강기록 앱 활용 홍보 ▲재택의료 현장에서 보건의료정보 서비스* 활용을 활성화하기 위한 의료진 교육 등 촉진할 계획이다.

두 기관은 이 같은 역할 분담을 통해 보건의료정보 서비스와 현장 경험이 유기적으로 연결되는 체계를 구축, 통합돌봄 서비스의 품질과 효율성을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

재택의료 현장에서 의료진은 나의건강기록 앱, 진료정보교류 서비스 등을 통해 환자의 과거 진료 이력을 실시간으로 확인하며 진료 연속성을 높일 수 있다.

두 기관은 재택의료 분야 종사자와 통합돌봄 인력을 대상으로 보건의료정보 서비스 활용 교육을 지원해 지역 기반 통합돌봄의 전문성이 강화될 것으로 기대된다.

염민섭 한국보건의료정보원장은 “통합돌봄의 주요 기반인 재택의료센터가 보건의료정보 서비스를 활용하면 맞춤형 건강 관리 서비스 제공 수준이 높아질 것으로 기대된다”며“앞으로도 재택의료센터, 보건소 등 지역사회 보건의료 서비스 제공 기관이 보건의료정보를 활용해 질 높은 의료 서비스를 제공할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

김종희 한국재택의료협회장은 “통합돌봄의 핵심은 현장의 의료진이 보건의료 데이터를 얼마나 잘 활용하는가에 달려있다고 생각한다”며 “이번 업무협약을 계기로 양 기관의 전문성과 현장 경험을 토대로 환자들에게 질 높은 보건의료서비스를 제공하기 위한 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

