홈즈에이아이, ‘2025 중소기업 기술·경영혁신대전’ 국무총리 표창

SCL그룹 계열사인 홈즈에이아이가 최근 제주에서 열린 ‘2025 중소기업 기술·경영 혁신대전(K-INNO SHOW 2025)’에서 국무총리 표창을 수상했다.

중소기업 기술·경영 혁신 대전은 26회를 맞은 국내 최대 규모의 중소기업 혁신 축제다. 올해는 20년 만에 한국에서 열린 2025 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의와 함께 개최되어 국내외 이목이 집중됐다. 중소벤처기업부 주최로 열린 이번 시상식은 우수 기술력을 보유한 혁신기업을 발굴하고, 기술혁신에 이바지한 유공자의 성과를 치하하기 위한 자리로 마련됐다.

홈즈에이아이는 혁신적인 기술 개발과 경영 성과를 통해 디지털 헬스케어 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다는 점에서 그 의미가 매우 크다.

임동석 홈즈에이아이 대표는 “올해 CES 2025 혁신상에 이어 국무총리 표창까지 수상하게 되어 매우 영광”이라며 “앞으로도 홈즈에이아이는 혁신적인 의료 AI 제품을 통해 국내 의료 환경을 개선하고, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 전했다.

한편, SCL그룹 계열사인 홈즈에이아이는 의료 AI 플랫폼을 기반으로 디지털 진단 솔루션을 국내외에 공급하며 글로벌 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있다. 최근에는 심장 질환 조기 진단 및 예방을 위한 디지털 진단 플랫폼 ‘CLholmes’을 통해 세계 최대 IT·가전 박람회인 CES 2025에서 혁신상을 수상한 바 있다.

