밤에 뒤척일 때 어깨 통증이 심하다면… 어쩌면 오십견 초기 증상

최근 어깨 통증을 호소하며 진료실을 찾는 이들 중에는 “잠을 잘 때 통증 때문에 자주 깨요”, “뒤척일 때마다 어깨가 쑤셔서 숙면이 어렵다”는 이야기를 하는 경우가 많다.

오십견은 어깨 관절을 감싸고 있는 관절낭이 두꺼워지고 유착되면서 발생하는 질환으로, 어깨 움직임의 제한과 지속적인 통증이 특징이다. 단순한 근육통과 혼동되기 쉬우나, 밤에 통증이 심해지고 팔을 위로 들거나 뒤로 돌릴 때 불편함이 크다면 초기 오십견을 의심해 볼 수 있다.

남성 환자의 경우 용변을 본 후 뒤처리가 힘들다거나 여성 환자의 경우 속옷을 잠그기는 동작이 힘들다고 호소하는 것이 대표적이다.

강동경희대학교병원 교육협력 동탄시티병원 정형외과 조제형 원장은 “오십견은 시간이 지나면 자연히 좋아질 거라는 인식 탓에 치료 시기를 놓치는 경우가 많은데, 이로 인해 관절 운동 범위가 심각하게 제한되고 일상생활에 큰 불편이 생길 수 있다”고 설명했다.

이어 “통증 조절과 운동 범위 회복을 위한 약물 치료 및 도수치료 등의 보존적 치료가 환자의 통증 경감 및 가동범위 회복에 도움이 될 수 있다”며 “충분한 보존적 치료 기간을 가졌음에도 통증 경감이나 가동범위 회복이 되지 않는 경우 어깨 관절경 수술을 통한 치료 방법이 가능하기 때문에 조기에 전문의 진료를 받고 적절한 치료를 받는 것이 중요하다”고 강조했다.

여름철 활동량이 많아지는 시기, 반복되는 어깨 통증이 단순한 피로로 여겨질 수 있지만 오십견의 초기 신호일 수도 있다. 조기에 진료를 받아 정확한 진단과 치료 계획을 세운다면, 건강한 어깨 움직임을 더 오래 유지할 수 있다.

