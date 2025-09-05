하이로닉, 튀르키예서 ‘젠틀로 세미나’ 성료

의료기기 전문기업 하이로닉(대표 이진우)은 지난달 튀르키예 이스탄불에서 현지 파트너사(Nora Medikal)과 함께 ‘젠틀로(GENTLO) 세미나’를 성황리에 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 행사에는 젠틀로 사용자 및 잠재 고객인 현지 피부과 전문의 약 80여 명이 참석했다. 하이로닉 제품의 기술력과 실제 임상 경험을 공유하는 자리로, 현지 의료진의 높은 관심 속에 진행됐다.

핵심 세션에서는 젠틀로의 주요 기능, 핸드피스별 시술 방법, 클리닉 데이터를 바탕으로 한 시술 효과를 소개했다. 특히 RM 핸드피스와 PS 핸드피스 조합 시 시술 효과에 대한 임상 데이터와 타사 대비 기술·디자인적 우수성에 대한 발표는 현지 의료진들의 주목을 받았다.

특히 이번 행사에서는 마이크로니들링 및 플라즈마 핸드피스를 활용한 실시간 시술 데모를 통해 실제 임상 환경을 그대로 구현했으며, 제품 사용법과 프로토콜 적용 방식에 대한 실질적인 가이드를 제공했다. 국가별 시술 트렌드 차이와 핸드피스 조합 활용법에 대한 상세한 설명은 참석자들에게 큰 인사이트를 제공했다.

하이로닉 관계자는 “현지 의료진들이 제품의 안전성과 시술 효과를 직접 확인하며 높은 신뢰를 보였다”며 “발표자와 청중 간의 활발한 상호작용을 통해 브랜드 인지도와 신뢰도가 더욱 강화됐다”고 밝혔다.

이어 “튀르키예 시장을 비롯한 유럽권에서의 입지를 공고히 하기 위해 현지화 전략과 임상 중심 마케팅을 지속 확대할 계획”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

