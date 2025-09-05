스트레이 키즈, 국내 첫 스타디움 입성…10월 인천아시아드서 앙코르콘

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 오는 10월 국내 스타디움 공연장에서 월드투어의 화려한 피날레를 장식한다.

JYP엔터테인먼트는 5일 오후 공식 SNS 채널에 'Stray Kids World Tour < dominATE >'(< 도미네이트 >)의 앙코르 공연 개최를 알리는 포스터를 깜짝 공개했다. 이에 따르면 스트레이 키즈는 10월 18일~19일 양일간 인천아시아드주경기장에서 'Stray Kids World Tour < dominATE : celebrATE >(< 도미네이트 : 셀레브레이트 >)를 열고 투어 대장정의 막을 내린다.

공개된 포스터는 한가운데를 가로지르는 붉은 서체가 강렬한 에너지를 전하며 'K팝 챔피언'으로 우뚝 선 스트레이 키즈의 존재감과 무게감을 각인시킨다. 8인 8색 저마다의 표정과 포즈를 취하고 있는 스트레이 키즈의 모습을 역동적으로 배치해 공연이 주는 생동감을 시각화했고 힙합 무드의 일러스트는 그룹의 아이덴티티를 표현했다.

공연명은 2024년 7월 발매한 미니 앨범 'ATE'(에이트)와 '기념하다', '축하하다'라는 뜻의 영단어 'celebrate'를 결합해 완성했다. 전 세계 34개 지역 54회 공연에 빛나는 월드투어를 성황리 마치고 금의환향한 스트레이 키즈가 이를 자축하는 성대한 자리를 마련하고 푸른 하늘을 지붕 삼은 스타디움 공연장을 기쁨의 환호로 가득 채운다.

스트레이 키즈는 이번 앙코르 공연을 통해 국내 스타디움 첫 입성 기록을 세운다. 2022년 9월 'Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" Seoul Special (UNVEIL 11)'(스트레이 키즈 두 번째 월드투어 "매니악" 서울 스페셜 (언베일 11))으로 KSPO DOME에, 2023년 10월 'Stray Kids '5-STAR Dome Tour 2023 Seoul Special (UNVEIL 13)''(파이브스타 돔 투어 2023 서울 스페셜 (언베일 13))으로 고척스카이돔에 입성하며 차근히 공연장 규모를 확장해 온 스트레이 키즈가 데뷔 7주년을 맞이한 2025년 마침내 국내 스타디움에서 기념비적인 공연을 펼친다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

