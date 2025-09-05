“체중 때문에 오해하시더라” SK맨 김낙현, 살 빼고도 ‘억울한’ 사연…첫 평가전은 어땠나

김낙현. 사진=KBL 제공

프로 입단 후 처음으로 이적했다. 새 팀에 순조롭게 적응 중이다. 리그 최정상급 가드다. 잘하고 싶은 마음도 굴뚝같다. 부상도 괜찮고, 체중 감량도 했다. 이 살 때문에 오해도 많이 받는단다. ‘SK맨’이 된 김낙현이 다시 달린다.

김낙현은 지난 5월 서울 SK와 자유계약선수(FA) 계약을 체결했다. 5년 계약에 첫해 보수총액 4억5000만원이다. 전자랜드-한국가스공사까지 한 팀에서만 줄곧 뛰었다. 첫 이적이다.

비시즌 착실히 준비했다. 지난시즌 부상으로 애를 먹었다. 이제 몸은 다 회복됐다. 전희철 감독과 체중 감량 내기에서도 이겼다. 90㎏를 기준으로 잡았고, 그 밑으로 내렸다. 상금도 받았다고.

국내에서 훈련하며 팀에 익숙해졌고, 대학팀과 평가전도 진행했다. 그리고 일본 전지훈련이다. B.리그 우승 후보 지바 제츠와 만났다. 가드로서 좋은 모습 보였다. 장기인 외곽포도 선보였다. 첫술에 배부를 수는 없지만, 출발이 나쁘지 않다.

김낙현은 “대학팀들과 하다가 처음으로 프로팀과 붙었다. 확실히 더 디테일하고, 모든 동작이 다르다. 프로팀과 하면 더 집중하게 되는 것 같다”고 운을 뗐다.

이어 “지바가 특별히 강하다는 느낌을 받았다기 보다는, 우리는 부상으로 빠진 선수도 있고 그렇다. 100% 전력으로 하면 또 모르지 않겠나. 우리도 첫 경기다. 중간중간 수비 미스도 좀 났다. 공격에서 타이밍 정리도 좀 필요하다. 느낀 것이 있다. 첫 경기 치고는 괜찮게 마무리한 것 같다”고 돌아봤다.

개인적으로는 마음에 들지 않는다. “아쉽다. 100점 만점이라면 65점이다. 슛감도 더 올려야 한다. 내가 다 넣었다면 더 좋은 경기 할 수 있지 않았을까. 경기중에 가드로서 적재적소에 패스도 넣고 그랬어야 했다. 미흡했다”고 강조했다.

또한 “첫 슛 들어간 후 느낌이 좋았다. 연달아 공격했어야 했는데, ‘완벽한 찬스 때 던지자’는 생각을 많이 했다. 무리하지 않았다고 할까. (오)세근이 형이 ‘하나 들어갔으면 감 좋을 때 계속 던져야지 왜 안 던지냐’ 하시더라. 이제 들어가기 시작하면 폭발력 보여주겠다”며 웃었다.

체중 얘기도 했다. 뭔가 억울한 듯했다. “내가 다른 가드보다 몸무게가 많이 나가는 것은 사실”이라면서도 “체지방이 많아서 그런 게 아니다. 근육량이 많다. 엉덩이와 하체가 특히 그렇다. 상체는 비슷하다. 체중 감량했다고 하니 ‘얼마나 뚱뚱했으면 살을 빼냐’고 오히해시더라. 아니다”고 잘라 말했다.

이어 “89㎏라고 하니까 ‘그게 뺀 거야?’ 하는 사람도 있더라. SK 왔을 때, (최)부경이 형이 ‘너는 살 뺄 데가 없는데 뭘 빼겠다는 거냐’ 그랬다. 딱 몸무게만 보고 오해하는 분들이 많다. 지금 몸도 가볍고, 여러모로 좋다”며 미소 지었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

