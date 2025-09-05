유다빈밴드, 15일 컴백…4년만에 정규앨범 ‘CODA’

유다빈밴드가 4년 만의 새 정규 앨범 소식과 함께 11곡의 트랙리스트와 새로운 프로필 사진을 공개했다.

차세대 청춘밴드로 대학가와 밴드씬을 뜨겁게 달군 유다빈밴드가 정규 2집 ‘CODA’ (이하 코다)와 함께 컴백을 예고했다. 정규 앨범 ‘코다’는 2021년 ‘유다빈밴드 1집’ 발매 이후 4년만의 정규 앨범으로, 지난 8월 최초 티징 사진과 함께 SNS에선 이미 입소문이 돌아 뜨거운 화제를 모으고 있다.

유다빈밴드는 지난주 ‘코다’의 트랙리스트와 ‘극장’을 테마의 새 단체 프로필 사진 공개와 더불어, 지난 2일(화) 개인 프로필 공개까지 이어지며 ‘코다’의 베일을 조금씩 드러내고 있다.

‘코다’는 더블 타이틀곡 ‘20s(트웬티스)’와 ‘어지러워’를 비롯하여 올해 상반기 ‘예스 24 라이브홀’에서 개최한 단독 공연 ‘겟 럭키!’의 최초 공개곡 ‘축배’, 그리고 최초 인재양성형 오케스트라 팀 ‘경기 리베라 오케스트라’와 함께한 ‘커튼콜’ 등 다채롭고 풍성한 11곡으로 이루어진 웰메이드 앨범이다.

특히 유다빈밴드는 앨범 발매 소식 공개 이후, ‘2025 메가필드 페스티벌’, ‘2025 뮤즈온 페스티벌’ 에서 ‘축배’를 선보이며 몇 차례 팬들의 폭발적인 반응을 얻은 바 있다.

정규 2집 ‘코다’는 ‘우리는 저마다의 극 속에서 주연으로 살아간다.’는 캐치프레이즈와 함께 유다빈밴드의 20대의 마무리와 더불어 유다빈밴드의 음악을 듣는 모든 인물의 삶을 ‘연극’이라는 매개체로 주목하는 앨범이다. 타이틀곡 ‘트웬티스’가 유다빈밴드의 초창기부터 오늘까지의 유대감과 서사를 담아낸 곡이라면, 더블 타이틀곡 ‘어지러워’는 다양한 군상의 삶들이 느낄 수 있는 마음들에 대해 노래하며 유다빈밴드와 리스너의 서사적인 교감을 만들어냈다.

또한 유다빈밴드는 프리오더 시작과 함께 최초 발매 기념 팬 쇼케이스 개최를 예고하기도 했다. 쇼케이스는 발매일과 동일한 15일 저녁 8시에 개최되며, 대중음악평론가 김윤하와 함께 앨범 제작기, ‘코다’ 타이틀곡 최초 무대 등 팬들과 특별한 모습으로 만날 예정이다.

유다빈밴드는 2021년 데뷔, 2022년 엠넷 밴드 서바이벌 프로그램 ‘그레이트 서울 인베이전’ TOP3를 거머쥐며 대중들에게 이름을 알리기 시작했다. 이후 단독공연 5회 연속 전회차 전석 매진, 2024년 대학 축제 25곳 초청 등 ‘차세대 청춘 밴드’로 소개되기 시작했으며, 올해 11월엔 올림픽홀 단독공연을 앞두며 무서운 성장세를 보여주고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

