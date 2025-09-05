U-16 남자농구, 아시아컵서 호주에 70-98 완패…5∼8위 결정전으로

한국 16세 이하(U-16) 남자 농구 대표팀의 이승현. 사진=FIBA 홈페이지 캡처

호주의 벽은 역시 높았다.

류영준 감독이 이끄는 한국 16세 이하(U-16) 남자 농구 대표팀은 5일 몽골 울란바토르의 M뱅크 아레나에서 열린 2025 국제농구연맹(FIBA) U-16 아시아컵 호주전에서 70-98로 패배했다. 4강 티켓을 따지 못하면서 5~8위 결정전으로 떨어졌다.

호주는 아시아 최강이다. 이승현(25점 8리바운드), 박태준(17점 11어시스트 4스틸)이 분전했으나 둘만으로는 넘기 어려운 벽이었다. 제공권에서 밀려 리바운드 경쟁(26-54)이 어려운 만큼 스피드와 3점슛으로 승부를 봐야 했다. 다만 호주의 빠른 트랜지션도 만만치 않았다. 외곽에서도 어려웠다. 한국은 3점슛 8개를 성공했고, 호주는 7개를 넣었다. 내외곽을 모두 내주며 어려운 경기를 펼쳤다.

한국 16세 이하(U-16) 남자 농구 대표팀의 박태준. 사진=FIBA 홈페이지 캡처

한국은 1쿼터 중반부터 리드를 내줬다. 전반을 37-48, 두 자릿수 점수 차로 뒤진 채 마쳤다. 후반엔 더 벌어지면서 한때 32점 차까지 벌어지기도 했다. 결국 반등하지 못하면서 28점 차 패배를 마주했다. 4강 진출엔 실패했으나, 경기는 아직 남았다. 오는 6일 일본-대만 맞대결 패자와 5~8위 결정전에서 맞붙는다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

