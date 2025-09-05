임영웅 효과 톡톡…‘섬총각 영웅’ 화요 예능 최강자 ‘우뚝’

SBS ‘섬총각 영웅’이 2회 만에 ‘대세 예능’의 저력을 입증했다.

‘섬총각 영웅’은 첫 방송부터 넷플릭스 한국 시리즈 부문 TOP5에 진입한 데 이어, 2주 연속 TOP5에 이름을 올리며 뜨거운 화제성을 이어가고 있다. 동시에 시청률 또한 2주 연속 화요 예능 1위를 기록했고, 2049 시청률 역시 꾸준한 상승세를 보이며 젊은 시청자들의 압도적인 지지를 얻고 있다.

‘섬총각 영웅’은 임영웅과 그의 절친들이 함께하는 ‘무계획 섬마을 라이프’를 담은 예능으로, 지난 2일 방송된 2회에서는 본격적인 섬 생활이 시작됐다. 밤이 되자 집 안으로 몰려든 벌레에 놀란 궤도와 이이경이 소리를 지르며 허둥대는 모습은 큰 웃음을 자아냈고, 임영웅은 침착하게 벌레를 잡으며 “내 인생에서는 이 둘이 비정상”이라는 팩폭으로 분위기를 장악했다. 다음 날, 멤버들은 먹거리를 구하기 위해 생애 첫 낚시에 도전했고, 임영웅은 입질 두 번 만에 볼락을 연달아 낚으며 ‘1타 2피’ 어복을 자랑했다. 그는 “이제 조난당해도 살 수 있을 것 같다”며 자신감을 드러내, ‘만능 섬총각’으로 거듭난 면모를 보여줬다.

오는 9일 방송되는 3회에서는 예기치 못한 폭우에 위기를 맞은 섬총각들의 모습이 그려진다. 촬영 철수 위기에 휘말린 섬총각들의 모습이 긴장감을 더하는 가운데, 폭풍을 뚫고 몰래 섬마을을 찾아온 또 다른 ‘섬 친구’의 등장이 예고돼 궁금증을 증폭시킨다. 과연 절친 3인방 앞에 나타난 이 깜짝 손님은 누구일지, 새로운 멤버 합류로 어떤 색다른 이야기가 펼쳐질지 기대가 모아진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]