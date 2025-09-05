청담 쥬넥스의원, 올리디아 도입… 콜라겐 기반 시술의 정교함을 더하다

청담 쥬넥스의원이 최근 고도화된 콜라겐 재생 솔루션으로 주목받는 ‘올리디아(Olidia)’를 도입하며 피부 리프팅 및 볼륨 치료의 새 지평을 열고 있다.

쥬넥스의원은 이미 쥬베룩, 울트라콜, 포텐자 프락셀, 리프테라 등 다양한 콜라겐 자극 및 피부 재생 장비·주사제를 활용한 복합 치료로 임상경험을 축적해왔다. 병원을 이끄는 성기수 대표원장은 줄기세포 및 지방성형 분야 20년 이상의 노하우를 바탕으로, 인체 생리와 조직 반응에 기반한 고효율 안티에이징 프로토콜을 구축해왔다.

이번에 도입된 올리디아는 PLLA(Poly-L-Lactic Acid) 기반의 콜라겐 생성 촉진 주사로, 진피 및 피하지방층에 주입되어 체내에서 자가 콜라겐 생성을 유도하는 것이 특징이다. 기존의 볼륨형 필러와는 달리 자연스럽고 점진적인 리프팅과 볼륨 개선 효과를 제공하며, 주름 개선, 피부탄력 회복, 피부결 개선에 이르기까지 광범위한 적응증을 커버할 수 있다.

성기수 쥬넥스의원 대표원장은 “올리디아는 지금까지 사용해온 콜라겐 주사제들과 비교해 입자 안정성과 희석의 유연성, 시술 후 반응 측면에서 한층 진일보한 제품”이라며, “시술 직후보다 중장기적인 재생 효과를 원하는 환자에게 특히 만족도가 높은 치료 옵션이 될 것으로 기대한다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]