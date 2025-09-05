송중기·천우희, 감성 로맨스 출격…‘마이 유스’ 오늘 첫 방송

배우 송중기와 천우희, 15년 만에 다시 만난 첫사랑의 이야기 펼친다. 사진 = JTBC

JTBC 새 금요시리즈 ‘마이 유스’(극본 박시현·연출 이상엽, 고혜진)가 오늘(5일) 첫 방송을 앞두고 설렘 가득한 스틸컷을 공개했다.

‘마이 유스’는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해(송중기)와, 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 흔드는 성제연(천우희)의 감성 로맨스를 담는다. 어둡고 그늘진 시절을 밝힌 첫사랑과의 재회를 통해 잊고 있던 나를 되찾아가는 과정을 따뜻하면서도 아련하게 그려낼 예정이다.

‘유미의 세포들’, ‘아는 와이프’로 섬세한 감성을 보여준 이상엽 감독과 ‘런온’의 박시현 작가가 의기투합해 기대를 모은다.

공개된 스틸컷에서는 성제연은 조심스레 선우해의 꽃집에 들어서지만, 반가움보다는 당혹스러운 공기가 먼저 감돈다. 얼어붙은 표정의 선우해와 냉기 어린 눈빛을 보내는 성제연. 15년 만의 우연 같으면서도 운명 같은 재회가 어떤 파장을 몰고 올지 호기심을 자극한다.

이어진 사진에서는 분위기가 달라진다. 선우해가 성제연의 머리카락을 정리해주는 다정한 손길, 마주 앉아 눈을 맞추는 장면은 오래 묻어뒀던 감정을 단숨에 끌어올린다. 철벽 같던 선우해의 미소가 무장 해제되며 두 사람의 '설레는 소란'이 본격적으로 시작될 것을 예고한다.

제작진은 “‘마이 유스’는 첫사랑과의 재회를 통해 잊었던 나를 다시 만나는 이야기”라며 “서로의 열아홉과 스무 살을 빛냈던 선우해와 성제연이 다시 써 내려갈 반갑고 따뜻한 로맨스를 기대해 달라”고 전했다.

한편, JTBC 새 금요시리즈 ‘마이 유스’는 오늘(5일) 밤 8시 50분 첫 방송되며, 매주 금요일 2회 연속 방송된다. 국내에서는 쿠팡플레이, 일본에서는 Fuji TV의 OTT 플랫폼 FOD, 아시아·중동·아프리카는 Viu, 미주·유럽·오세아니아·인도에서는 Rakuten Viki를 통해 시청할 수 있다.

