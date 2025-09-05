버추얼아이돌 BRAZY, 7일 정규 또다른 버전 ‘VENOM MOON’ 뮤비 공개 예고

사진 =정키크림

버추얼 혼성 듀오 BRAZY가 오는 7일 첫 정규 앨범 VENOM MOON과 타이틀곡 뮤직비디오를 전 세계에 공개한다고 5일밝혔다.

소속사에 따르면 이번 앨범은 단테(DANTÉ)와 오션(OCEAN)이 함께한 버전으로 BRAZY의 정체성을 집약한 결과물이다.

지난 3일 선공개된 루피(Loopy) 피처링 버전은 강렬한 카리스마로 화제를 모았다. 오늘 공개되는 앨범에는 루피 버전과 더불어 단테·오션 버전이 수록돼, 서로 다른 두 가지 매력을 동시에 만날 수 있다.

정규 앨범에는 곡뿐 아니라 5부작 다큐멘터리 시리즈도 포함됐다. 정키크림(JUNKY CREAM)은 화려한 무대 대신, 창작 과정과 내면의 이야기를 카메라에 담아 새로운 방식의 팬 경험을 제시한다.

정키크림 측은 “이번 프로젝트는 단순한 음악 발매가 아니라 새로운 시대를 여는 시도”라며 “BRAZY가 만들어가는 여정은 전 세계 아티스트들에게 또 하나의 길이 될 것”이라고 전했다.

한편, BRAZY의 첫 정규 앨범 VENOM MOON은 오늘부터 각종 음원 플랫폼과 JUNKY CREAM 공식 채널에서 만나볼 수 있으며, 다큐멘터리와 150여 개의 관련 콘텐츠는 오는 11일부터 순차 공개된다.

황지혜 기자

